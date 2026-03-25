Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye önemli bir başarıya imza attı. 100'den fazla ülkeden yaklaşık 1900 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya'nın en güçlü temsilcisi oldu.

Türkiye, Batı Asya'da en fazla temsil edilen ülke oldu

QS verilerine göre Türkiye, alan bazlı sıralamada program sayısı bakımından bölgesinde lider konumda yer aldı. Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Türkiye'den listeye giren programların:

90'ı yükseldi

74'ü yerini korudu

44'ü geriledi

39'u ise ilk kez sıralamaya girdi

Bu tablo, Türk üniversitelerinin uluslararası rekabette istikrarlı şekilde varlık gösterdiğine işaret etti.

ODTÜ petrol mühendisliğinde ilk 10'da

Türkiye'nin en yüksek derecesi yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) geldi.

ODTÜ, petrol mühendisliği alanında dünya sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) aynı alanda 39'unculuğa yükseldi

Böylece Türkiye'nin en iyi iki derecesi yine petrol mühendisliği alanında elde edildi.

Mühendislik ve teknik alanlarda güçlü performans

QS 2026 sonuçları, Türkiye'nin özellikle mühendislik ve teknik alanlarda güçlü konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

Öne çıkan sonuçlar:

ODTÜ maden ve mineral mühendisliğinde 42'nci

İTÜ aynı alanda 43'üncü

Mimarlık ve yapı alanında ODTÜ ve İTÜ 51-100 bandında

Bu veriler, Türkiye'nin mühendislik disiplinlerinde küresel ölçekte rekabetçi konumunu koruduğunu gösterdi.

Sağlık ve sosyal bilimlerde dikkat çeken yükseliş

Sıralamada sağlık ve sosyal bilimler alanında da önemli başarılar yer aldı:

Hacettepe Üniversitesi kütüphane ve bilgi yönetiminde 47'nci sıraya girerek ilk 50'de yer aldı

Hacettepe Üniversitesi hemşirelikte 51-100 bandında

Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi diş hekimliğinde 51-150 bandında

Gazi Üniversitesi eğitim alanında 88'inci sıraya yükseldi

İstanbul Üniversitesi ise ilahiyat alanında doğrudan 51-100 bandına girerek dikkat çekti.

İTÜ ilk 100'de en fazla programa sahip üniversite

QS 2026 verilerine göre:

İTÜ, 5 programla ilk 100'de yer alan en başarılı Türk üniversitesi oldu

ODTÜ ise 4 programla ikinci sırada yer aldı

Program sayısına göre öne çıkan üniversiteler:

ODTÜ: 25 program

İTÜ: 22 program

Koç Üniversitesi: 20 program

Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitesi: 19'ar program

En büyük yükseliş Sabancı ve Gazi Üniversitelerinden

Sıralamada en dikkat çekici ilerlemeler:

Sabancı Üniversitesi: 8 alanda yükseliş

Gazi Üniversitesi: 6 alanda yükseliş ve 2 yeni alan girişi

İTÜ ise bilgisayar bilimi alanında 201-250 bandından 152'nci sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

QS 2026 Alan Bazlı sıralamada yer alan Türk üniversiteleri

QS verilerine göre sıralamada yer alan başlıca Türk üniversiteleri şunlar oldu:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Boğaziçi Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

ve diğer üniversiteler

QS sıralaması nedir, nasıl hazırlanıyor?

QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması; akademik itibar, işveren görüşleri, atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre hazırlanıyor. 55 akademik disiplin ve 5 ana fakülte alanında yapılan değerlendirme, üniversitelerin küresel performansını ölçmeyi amaçlıyor.

QS 2026 verilerine nasıl ulaşılır?

QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nın detaylı verilerine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2026