Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya'da en fazla temsil edilen ülke oldu. ODTÜ petrol mühendisliğinde ilk 10'daki yerini korudu.
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye önemli bir başarıya imza attı. 100'den fazla ülkeden yaklaşık 1900 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya'nın en güçlü temsilcisi oldu.
Türkiye, Batı Asya'da en fazla temsil edilen ülke oldu
QS verilerine göre Türkiye, alan bazlı sıralamada program sayısı bakımından bölgesinde lider konumda yer aldı. Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.
Türkiye'den listeye giren programların:
- 90'ı yükseldi
- 74'ü yerini korudu
- 44'ü geriledi
- 39'u ise ilk kez sıralamaya girdi
Bu tablo, Türk üniversitelerinin uluslararası rekabette istikrarlı şekilde varlık gösterdiğine işaret etti.
ODTÜ petrol mühendisliğinde ilk 10'da
Türkiye'nin en yüksek derecesi yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) geldi.
ODTÜ, petrol mühendisliği alanında dünya sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) aynı alanda 39'unculuğa yükseldi
Böylece Türkiye'nin en iyi iki derecesi yine petrol mühendisliği alanında elde edildi.
Mühendislik ve teknik alanlarda güçlü performans
QS 2026 sonuçları, Türkiye'nin özellikle mühendislik ve teknik alanlarda güçlü konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.
Öne çıkan sonuçlar:
- ODTÜ maden ve mineral mühendisliğinde 42'nci
- İTÜ aynı alanda 43'üncü
- Mimarlık ve yapı alanında ODTÜ ve İTÜ 51-100 bandında
Bu veriler, Türkiye'nin mühendislik disiplinlerinde küresel ölçekte rekabetçi konumunu koruduğunu gösterdi.
Sağlık ve sosyal bilimlerde dikkat çeken yükseliş
Sıralamada sağlık ve sosyal bilimler alanında da önemli başarılar yer aldı:
Hacettepe Üniversitesi kütüphane ve bilgi yönetiminde 47'nci sıraya girerek
ilk 50'de yer aldı
Hacettepe Üniversitesi hemşirelikte 51-100 bandında
Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi diş hekimliğinde 51-150 bandında
Gazi Üniversitesi eğitim alanında 88'inci sıraya yükseldi
İstanbul Üniversitesi ise ilahiyat alanında doğrudan 51-100 bandına girerek dikkat çekti.
İTÜ ilk 100'de en fazla programa sahip üniversite
QS 2026 verilerine göre:
İTÜ, 5 programla ilk 100'de yer alan en başarılı Türk üniversitesi oldu
ODTÜ ise 4 programla ikinci sırada yer aldı
Program sayısına göre öne çıkan üniversiteler:
ODTÜ: 25 program
İTÜ: 22 program
Koç Üniversitesi: 20 program
Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitesi: 19'ar program
En büyük yükseliş Sabancı ve Gazi Üniversitelerinden
Sıralamada en dikkat çekici ilerlemeler:
Sabancı Üniversitesi: 8 alanda yükseliş
Gazi Üniversitesi: 6 alanda yükseliş ve 2 yeni alan girişi
İTÜ ise bilgisayar bilimi alanında 201-250 bandından 152'nci sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.
QS 2026 Alan Bazlı sıralamada yer alan Türk üniversiteleri
QS verilerine göre sıralamada yer alan başlıca Türk üniversiteleri şunlar oldu:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Boğaziçi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
ve diğer üniversiteler
QS sıralaması nedir, nasıl hazırlanıyor?
QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması; akademik itibar, işveren görüşleri, atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre hazırlanıyor. 55 akademik disiplin ve 5 ana fakülte alanında yapılan değerlendirme, üniversitelerin küresel performansını ölçmeyi amaçlıyor.
QS 2026 verilerine nasıl ulaşılır?
QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nın detaylı verilerine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2026