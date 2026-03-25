Çatlı filmini 4 günde 100 bin kişi izledi

Çatlı filmi, Vizyondaki ilk hafta sonunda 99 bin seyirciye ulaşarak zirveye yerleşti.

Çatlı filminin konusu ne?

Dram, suç ve biyografi türündeki "Çatlı", Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir figür olan Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alıyor. Filmde özellikle 1980'li yıllar ve sonrasındaki süreç, Çatlı'nın bakış açısından anlatılıyor.

Yapım, hem siyasi arka planı hem de tartışmalı olaylarıyla Türkiye'nin yakın dönemine ışık tutmayı hedefliyor.

Gişede zirveye yerleşti

"Çatlı", 20-22 Mart hafta sonunda 99 bin seyirciye ulaşarak Türkiye'de haftanın en çok izlenen filmi oldu. Bu performans, biyografi türündeki bir yapım için dikkat çekici bir açılış olarak değerlendiriliyor.

Vizyonda öne çıkan diğer filmler

Aynı dönemde vizyonda bulunan ve izleyici çeken bazı yapımlar ise şöyle:

Kardeşler Araştırma: 60.936 toplam seyirci

Şampiyon Keçi: 48.494 toplam seyirci

Hoplayanlar: 37.784 toplam seyirci

Cahim 2: 35.793 toplam seyirci

Kurutluş Projesi: 35.538toplam seyirci

Bu veriler, yerli yapımların 2026 yılı gişesinde önemli bir ağırlığa sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

İlk hafta performansı belirleyici olacak

Sektör temsilcilerine göre "Çatlı" filminin gişe başarısı, ikinci hafta sonunda yaşayacağı düşüş oranına bağlı olarak şekillenecek. İlk hafta sonunda elde edilen yaklaşık 100 bin seyirci, filmin toplamda birkaç yüz bin izleyiciye ulaşabileceğine işaret ediyor.