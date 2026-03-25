Yılmaz Özdil: Türkiye'de 40 milyon zengin var

Türkiye'deki ekonomik yapıyı ve gelir adaletsizliği tartışmalarını farklı bir pencereden değerlendiren Yılmaz Özdil, ülkede "varlık içinde yokluk çeken" devasa bir kitleye dikkat çekti. Özdil'in hiçbir kırpma yapılmadan aktarılan o açıklamaları:

Yılmaz Özdil: "15 Milyon İnsan Norveçli ve İsviçreli Gibi Zengin"

Türkiye'deki zenginlik tabakasının küresel ölçekte olduğunu belirten Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 15 milyon insan dünya zengini. Norveçli gibi, İsveçli gibi, İsviçreli gibi zengin."

Yılmaz Özdil: "30 Milyon Kişinin Evi Vari Arabası Var"

Özdil, mülkiyet sahibi olmasına rağmen nakit akışında zorlanan geniş bir kitleye vurgu yaparak analizine şöyle devam etti:

"25-30 milyon insan ise evi var, yazlığı var, otomobili var hatta iki tane evi var ama emekli maaşıyla yaşamaya çalıştığı için varlık içinde yokluk çekiyor. Ama bu nedir, 40 milyon insan. Yani Türkiye'de 2 kişiden biri Avrupa standartlarının üstünde bir gelire sahip..."

Yılmaz Özdil:"Ücret Paylaşımı Verileri Doğru Değil"

Resmi gelir dağılımı verilerine de itiraz eden Özdil, sahadaki gözlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Hep deniyor ya ücret paylaşımında yüzde 1 alıyor deniyor ya, bu doğru değil. 40 milyon kişi çok üst düzeyde varlığa sahip. Bunu şuradan görebilirsin; Ege'de, Marmara'da sayfiye bölgelerine gittiğinde neredeyse ay sonunu bile getiremiyorum diyen, şikayet edenler doludur ama bir şekilde yazlığı vardır. Evi de kira değildir vs. vs."

Yılmaz Özdil: "Geriye Kalan 40 Milyon Eziliyor"

Toplumun diğer yarısının durumuna ve piyasadaki hareketliliğe değinen Özdil, açıklamalarını şu çarpıcı tespitlerle noktaladı:

"Geriye kalan 40 milyon kişi eziliyor. Bu Kapalıçarşı kuyruğu da bunu gösteriyor. Para yok diye herkes ağlıyor. Bu ne..."