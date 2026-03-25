Bakan Kurum BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlatacak

Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Kurum BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlatacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Mart'ta BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine dair bilgilendirme yapacak olan Kurum, "Uygulama COP'u" vizyonunun detaylarını paylaşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 11:08, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 11:02
Yazdır
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri çerçevesinde ABD'ye 3 günlük ziyarette bulunacak.

Bu kapsamda COP31 Başkanı olarak, bugüne kadar BM temsilcileri, önceki dönem COP başkanları, STK'ler, büyükelçiler, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile görüşme ve toplantılar yapan Bakan Kurum, ABD'de de BM nezdinde ikili görüşmeler gerçekleştirip, tanıtım toplantılarına katılacak.

New York programı kapsamında ilk olarak yarın Türkevi binasında Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya gelecek olan Kurum, 140'a yakın ABD'li iş insanı ve STK temsilcisinin katılacağı toplantıda COP31 süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili konuşma yapacak.

Kurum, daha sonra BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek olan Kurum, görüşme ve toplantılarda Türkiye'nin küresel çevre hareketi Sıfır Atık ve COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgi verecek.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele ve çevre politikalarına yönelik sunumlar yapması planlanan Kurum'un, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile de COP31 sürecine ilişkin ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlatacak

Murat Kurum, 27 Mart Cuma günü ise BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yapacak.

Kurum, hitabında Türkiye'nin COP31 vizyonunu, "Uygulama" COP'u olarak belirlediğine dikkati çekecek ve bu vizyonun süreçlerini de diyalog, uzlaşı ve aksiyon ekseninde sıralayacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, iklim işbirliği, temiz enerji ve yeşil dönüşüm konularında hedef odaklı bir COP31'in sürecini yürütmeyi amaçladığını üye ülkelere anlatacak.

BM'de "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinlikleri düzenlenecek

Kurum, Genel Kurul hitabının ardından, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" programlarına katılacak.

BM binasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın video mesajı da yayımlanacak.

Bakan Kurum'un yanı sıra programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach birer konuşma yapacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber