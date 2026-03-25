Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler

Gazeteci Ece Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda tartışılan "tapu belgelerinin" sahte olduğunu belirtti. Sevim, bu belgelerin Akın Gürlek'i itibarsızlaştırmak için üretildiğine dikkat çekti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Mart 2026 11:14, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 11:20
İBB davası süreciyle bağlantılı olarak gündeme gelen "tapu belgeleri" tartışması yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Ece Sevim, yaptığı açıklamada, kamuoyuna sunulan bazı belgelerin "Photoshop ile hazırlanmış, üzerine Türk bayrağı eklenmiş sahte görseller" olduğunu belirtti. Sevim, bu belgeler üzerinden yürütülen tartışmaların, Silivri'de devam eden davanın önüne geçme amacı taşıdığına dikkat çekti.

Ece Sevim: "Tapu gibi gösterilen belgeler sahte"

Sevim açıklamasında, Özgür Özel'in kamuoyuna sunduğu belgelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sevim, "İnsanlar tapu zannetsin diye üretilmiş, üzerine Türk bayrağı eklenmiş Photoshop görseller 'belge' diye sunuldu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Özel'in "ID numarası veriyorum, isteyen bakabilir" açıklamasına da değinen Sevim, bu tür sorgulamaların hukuken mümkün olmadığını belirtti.

"Tapu sorgulama çağrısı suç teşkil edebilir"

Sevim, söz konusu süreçte vatandaşların tapu kayıtlarını sorgulamaya yönlendirilmesinin hukuki risk taşıdığını ifade etti.

Bu çağrıların tapu memurlarını "suça teşvik" niteliğinde olabileceğini belirten Sevim, sonrasında gözaltına alınan tapu memuru üzerinden yapılan açıklamaların da çelişkili olduğunu öne sürdü.

"Sadece 4 tapu bulundu" vurgusu

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise iddia edilen tapu sayıları oldu.

Sevim'e göre, soruşturma kapsamında tapu memurunun yalnızca Akın Gürlek'in daha önce açıkladığı 4 tapuya ulaştığı, diğer iddiaların ise "ev alma girişimi" gibi yorumlara dayandırıldığı ifade edildi.

Ece Sevim: "Amaç İBB davasını gölgelemek"

Sevim, tüm bu sürecin temel amacının Akın Gürlek'i hedef alarak yürütülen İBB davasını tartışmalı hale getirmek olduğunu savundu.

Daha önce yaptığı televizyon açıklamalarını da hatırlatan Sevim, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede yer alan ciddi iddiaların geri planda bırakıldığını, kamuoyunun "tapu tartışmasına" yönlendirildiğini ifade etti.

"Algı yönetimi ve 'cambaza bak' stratejisi"

Sevim, yaşananları "algı yönetimi" ve "cambaza bak" stratejisi olarak nitelendirdi.

2019 yerel seçimlerine ilişkin yürütülen yargı süreçlerine de değinen Sevim, aynı çevrelerin şimdi de tapu kayıtları üzerinden yeni bir tartışma oluşturduğunu iddia etti.

"İBB davasını aktarmaya devam edeceğiz"

Açıklamasının sonunda Sevim, tüm bu tartışmalara rağmen İBB davasındaki gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sevim, "Algı operasyonlarına rağmen biz Silivri'deki davada yaşananları gün gün aktarmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

