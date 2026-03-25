Erdoğan: Yazıcıoğlu Türk milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 17'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına bir mesaj gönderdi.

Yazıcıoğlu'nun vatan sevdasına ve sarsılmaz iradesine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti;

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anmak üzere düzenlediğiniz programın hayırlara vesile olmasını diliyor, nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında bu anlamlı programa iştirak eden tüm kardeşlerime, Büyük Birlik Partisi'nin kıymetli mensuplarına selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehadetinin 17'nci seneidevriyesinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve onunla birlikte ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

"Birliğimize, beraberliğimize daha sıkı sarılacağız"

Merhum Yazıcıoğlu; hem sarsılmaz iradesi, tavizsiz duruşu, vatanına ve milletine olan derin bağlılığıyla; hem de gönüllere hitap eden siyasi üslubuyla Türk Milletinin hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Onun zorluklar karşısındaki metaneti, ilkelerine sadakati, hayatı boyunca milli ve manevi değerlerimizi sahiplenmesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bölgemizin içinden geçtiği bu imtihan günlerinde merhum Yazıcıoğlu'nun da ömrünü adadığı istikamette; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize milletçe inşallah daha sıkı sarılacağız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor; şehadetinin 17'nci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar şükranla yad ediyor, programa iştirak eden herkese selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı daim eylesin, kalın sağlıcakla.