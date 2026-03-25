'Futbolda bahis' davasında Metehan Baltacı'nın tahliyesine karar verildi

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metehan Baltacı, avukatları ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) avukatı katıldı.

Duruşmayı ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan ile futbolcular Kazımcan Karataş, Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar da takip etti.

Duruşmada savunma yapan Baltacı, iddianamede yer aldığı şekilde maçlara etki etmediğini savunarak, 2021'de Galatasaray akademisinde U19 takımında olduğunu A takımında bulunmadığını söyledi.

Baltacı, 19 Mart ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde yasal site olan Nesine'ye üyeliği olduğunu ve Galatasaray-Rizespor maçı ile Göztepe-Galatasaray maçına bahis oynadığını anlattı.

U19 takımında yer alanların A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmadığını, kendisinin de o tarihlerde kimseyle irtibatta olmadığını dile getiren Baltacı, "Oynadığım bahiste de para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Baltacı, bahis oynamanın suç olduğunu bilmediğini, hileli hareketle kimseyi aldatmadığını, 12 yaşından beri futbolla ilgilendiğini söyledi.

Yıllardır futbola emek verdiğini, bu duruma düşmekten üzüntü duyduğunu ifade eden Baltacı, TFF'den de hak mahrumiyeti cezası aldığını aktararak, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Baltacı'nın avukatları, müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmada tanık sıfatıyla beyanı alınan Şükrü Hanedar, 2018-2022 yılları arasında Galatasaray A takımı idari direktörü olarak görev yaptığını, bu nedenle Baltacı'yı tanıdığını söyledi.

Aynı zamanda U19 takımıyla da ilgilendiğini, iki takımın çalıştıkları alanlar, soyunma odaları ve diğer faydalandıkları sosyal alanların hepsinin birbirinden ayrı olduğunu kaydeden Hanedar, "U19 takımında yer alanların A takımında yer alanlara müdahalesi söz konusu olamaz. Metehan, U19 takımındayken A takımından kimseyle irtibat halinde değildi. Kupon yaptığı tarihlerde de geniş kadrosunda ve A takımında yer almamaktadır. A takımındaki oyuncularla yapılan maç taktik ve tekniklerine ilişkin toplantılara katılamaz." ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini ve Baltacı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baltacı'nın tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Haziran'a ertelendi.

Okan Buruk, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahliye oldu, çok mutluyuz." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Şans Girişim Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla Metehan Baltacı ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Baltacı'nın suç tarihinde Galatasaray Spor Kulübü erkek futbol takımında futbolcu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yasal bahis sitelerinden "Nesine" isimli şans oyunları sitesinde "18007277" ID numarası ile üyelik kaydının bulunduğu, 19 Aralık 2021'deki Galatasaray-Rizespor maçı ile 17 Nisan 2021'deki Göztepe-Galatasaray maçına "toplam gol 2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydediliyor.

İddianamede, bahis oynadığı dönemde maçların 18'lik geniş kadrosunda yer almadığı bildirilen Baltacı'nın, kuponlarına kendi müsabakası haricinde farklı maçlar veya spor dallarına ilişkin bahisler de eklemesi sonucu kaybettiği ifade ediliyor.

Şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçları reddettiği ve Galatasaray'da bulunduğu dönemde bahis oynamadığını söylediği aktarılan iddianamede, Baltacı'nın telefonundaki 2021 yılına ait WhatsApp mesajında "Vevobahis" isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resminin bulunduğu, 2024'e ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli şahsa "Urfa Eyüp kg" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarına rastlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın, futbol takımından bağımsız oynadığı bahsi kazanması amacıyla müsabakanın sonucunu etkileyerek şahsi kazanç için bireysel anlamda bahis yaparak "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet etme" suçunu işlediği anlatılıyor.

Sanığın, müsabakada taraf olmasına rağmen oynamış olduğu maça kupon yapmak suretiyle haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ve "Şans Girişim" isimli şirketi zarara uğratmayı amaçladığı belirtilen iddianamede, her ne kadar kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazansa da toplu kupon yapması dolayısıyla sonuç olarak kaybettiğinden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı tespitine yer veriliyor.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.