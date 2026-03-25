Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 14:55, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 14:55
ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta'nın, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığına ve şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Meta'nın, "çocukların cinsel istismarı riskleri ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve çocukların kırılganlıklarından faydalanan ticari uygulamalarda bulunduğu" yönündeki iddiaları kabul etti.

Meta'nın her bir ihlal başına 5 bin dolar ceza uygulanmasına karar veren jüri, şirketin toplamda 375 milyon dolarlık para cezası ödemesini istedi.

Söz konusu duruşmayla Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili davada ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutuldu.

Öte yandan, kararın ardından Meta'dan yapılan açıklamada, teknoloji şirketinin çocuk güvenliğini ciddiye aldığı ve platformları korumak için çalıştığı savunuldu.

Şirketin karara itiraz ederek temyize başvurması bekleniyor.

