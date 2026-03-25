Reuters: ABD-İran arasındaki görüşmeler Türkiye veya Pakistan'da olabilir

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan adı açıklanmayan İranlı üst düzey yetkili, ABD'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı teklifi Pakistan'ın İran'a ilettiğini aktardı. Yetkili, Türkiye'nin de savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve bu tür görüşmelerin Türkiye veya Pakistan'da yapılmasının değerlendirildiğini söyledi. Yetkili, Pakistan'ın ilettiği teklifin ayrıntılarını ve kamuoyuna yansıyan 15 maddelik teklifle aynı olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

"Türkiye, ABD ve İran arasında mesaj iletiyor"

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Harun Armağan da Reuters'a yaptığı açıklamada, Ankara'nın İran ve ABD arasında "mesaj iletme rolü oynadığını" ifade etti. Armağan, amacın gerilimi azaltmak ve doğrudan müzakerelerin önünü açmak olduğunu söyledi.