6'ncı kattan düşen hemşire öldü: Doktor sevgilisi gözaltında

Kartal'da doktor sevgilisiyle birlikte yaşadığı binanın 6'ncı katındaki daireden düşen hemşire Naile İlayda Ateş (26) hayatını kaybetti. Olay sırasında evde olan doktor sevgilisi A.A. (53) gözaltına alındı. A.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2026 16:24, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 17:04
6'ncı kattan düşen hemşire öldü: Doktor sevgilisi gözaltında

Olay, 19 Mart'ta Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanede hemşire olan Naile İlayda Ateş, oturduğu binanın 6. katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay sırasında evde bulunan Ateş'in sevgilisi olduğu öğrenilen 53 yaşındaki diyetisyen Doktor A.A.'yı gözaltına aldı.

'AŞAĞI BAKTIĞIMDA ONU YERDE YATARKEN GÖRDÜM'

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Doktor A.A. "Onunla aynı hastanede çalışıyorduk. Orada tanıştık. Zamanla aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Sonra ben o hastaneden ayrıldım. O çalışmaya devam etti. Görüşmeye devam ettik. Olay gecesi birlikte eğlenmeye gitmiştik. Orada çok içki içti. Çok sarhoş olunca onu alıp eve geldim. Evde de aldığı alkol nedeniyle aramızda tartışma çıktı. Ona çok içmemesini söyledim. Sonra tuvalete gittim. Geri döndüğünde ona seslendim ancak odalarda bulamadım. Daha sonra salonun pencere camının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda onu yerde yatarken gördüm" dedi.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doktor A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

