DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bölgedeki kritik gelişmelerle eş zamanlı olarak artış gösteren dijital manipülasyon faaliyetlerine karşı halkı uyardı. Yapay zeka teknolojileriyle üretilen sahte ses ve video içeriklerinin (deepfake) toplumsal hassasiyetleri kaşımak için bir "psikolojik harekat" unsuru olarak kullanıldığını belirten DMM; kaynağı belirsiz, sansasyonel ve teyit edilmemiş bilgilere karşı sadece resmi makamların açıklamalarının esas alınması gerektiğini vurguladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülkemizin huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir.
Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleri (deepfake) ile kamuoyunda algı operasyonları yürütülmekte; toplumsal hassasiyetler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan bu tarz içeriklere karşı;
Sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması, teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin, birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunması önem arz etmektedir.
Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."