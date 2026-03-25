Depremde 3 kişinin öldüğü Bayrak Sitesi davasında karar çıktı

Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Depremde 3 kişinin öldüğü Bayrak Sitesi davasında karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, Bayrak Sitesi 1. Bloğun yıkılmasına ilişkin, 8 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 17:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 17:05
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yusuf Göktürk, taraf avukatları ile farklı bir dosyadan tutuklu olan sanık Bülent Yeroğlu ile farklı şehirde bulunan tutuksuz sanık Kadir Karaca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatları, Bayrak Sitesi 1. Blok'ta uygulanan projenin 4 binada daha uygulandığını, binaların depremde neden yıkılıp yıkılmadıklarıyla ilgili bilirkişi raporu alınmasını ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti soruşturmanın genişletilmesi ve bilir kişi raporu alınması talebini reddetti.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdi.

Rahatsızlanan sanık Yusuf Göktürk duruşmanın ikinci celsesine katılmadı.

Heyet, binanın yapımından sorumlu Bülent Yeroğlu ile Ahmet Turan Üzmez'e 6 yıl, 3 ay; müteahhitler Yusuf Göktürk, Kadir Karaca, Saadettin Çevik ve Mahmut Baran'a 5 yıl 6 ay 20 gün, dönemin belediye görevlileri Mustafa Bingöl ile Mustafa Hakan Büker'e de 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Kadir Karaca'ya ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası hükmedildi.

