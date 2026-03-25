'İmamoğlu suç örgütü' davasında görüntü çeken kişiye gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına SAHTE basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan E.Y.T. hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmalarına, sahte basın kartıyla girerek duruşma takibi yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T hakkında gözaltı, arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."