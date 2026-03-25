Katarakt Ameliyatı ve Katarakt Hakkında Merak Ettikleriniz



Katarakt ameliyatı, katarakt sorunu ile karşılaştığımız zamanlarda gündemimize giren bir konudur. Katarakt ilerledikçe görme kalitemizde belirgin bir düşüş gözlenebilir. Günlük yaşam aktivitelerini zorlaştıran düzeyde görme kaybı oluştuğunda ise en etkili tedavi yöntemi cerrahi müdahale, yani katarakt ameliyatıdır. Bu operasyon sırasında bulanıklaşmış doğal mercek çıkarılarak yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilir ve bu şekilde görme performansının yeniden artırılması hedeflenir.



Bu yazımızda katarakt sorununa ve bu görme sorununun tedavisine dair merak ettiğiniz pek soruya detaylı cevaplar veriyoruz. Hazırsanız, katarakt nedir sorusu ile başlayalım.



Katarakt nedir?



Katarakt, gözümüzün içinde bulunan ve sağlıklı gözlerde tamamen saydam olan doğal merceğin zamanla saydamlığını kaybederek bulanıklaşması sonucu ortaya çıkan durumudur. Göz merceğimiz, dışarıdan gelen ışığın retinaya doğru şekilde odaklanmasını sağlayarak net görmemize yardımcı olur. Ancak mercek dokumuzda oluşan bulanıklık, ışığın göze düzgün ulaşmasını engeller ve bu durum görmemizde azalmaya neden olur.



Peki biz bu durumu nasıl fark ederiz? Kataraktın gelişmesiyle birlikte örneğin bulanık veya puslu görme, ışığa karşı hassasiyet, gece görüşünde zorlanma ve renkleri daha soluk görme gibi şikayetler yaşayabiliriz. Bazı kişiler yaşadıkları görme deneyimini "buğulu bir camın arkasından bakıyormuş gibi" şeklinde tarif eder. Bununla birlikte katarakt genellikle yavaş ilerleyen bir rahatsızlık olduğu için ve başlangıçta fark edilmesi zor olabilir.



En sık görülen katarakt türü yaşa bağlı katarakttır ve bu durum genellikle 50 yaş sonrası ortaya çıkar. Bununla birlikte travmalar, bazı göz hastalıkları, uzun süreli kortizon kullanımı, diyabet gibi hastalıklar veya nadiren doğuştan gelen durumlar da katarakt gelişimine yol açabilir.



Katarakt neden olur?



Katarakt, en basit ifadeyle, göz merceğinin yapısında meydana gelen değişiklikler sonucunda merceğin saydamlığını kaybetmesiyle oluşan bir durumdur. Göz merceğimiz büyük ölçüde protein ve sudan oluşur. Zamanla bu oluşum içindeki protein yapıları değişebilir ve merceğin içinde küçük kümeler oluşabilir. Mercekte oluşan bu kümeler ise ışığın retinaya düzgün şekilde ulaşmasını engelleyerek görmenin bulanıklaşmasına neden olur.



Katarakt gelişiminde en yaygın neden yaşlanma sürecidir. Ancak yalnızca yaşlanma değil, bazı sağlık sorunları ve çevresel faktörler de katarakt oluşumunu hızlandırabilir.



Katarakta yol açabilen başlıca nedenleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Yaşlanma: En sık görülen katarakt türü yaşa bağlı oluşan katarakttır ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar.

Diyabet: Kan şekeri seviyesindeki değişiklikler göz merceğinin yapısını etkileyebilir.

Uzun süreli kortizon kullanımı: Özellikle steroid içeren ilaçların uzun süre kullanılması katarakt riskini artırabilir.

Göz travmaları: Göze alınan darbeler mercek yapısının bozulmasına neden olabilir.

Güneş ışığına uzun süre maruz kalma: Ultraviyole (UV) ışınları mercek dokusunda hasara yol açabilir.

Sigara ve bazı çevresel faktörler: Sigara kullanımı ve bazı toksik maddeler katarakt gelişimini hızlandırabilir.

Genetik faktörler: Ailede katarakt öyküsü olması bazı kişilerde riskin artmasına neden olabilir.

Doğuştan gelen durumlar: Nadiren bazı bebekler katarakt ile doğabilir veya çocukluk döneminde katarakt gelişebilir.

Katarakt çoğu zaman yavaş ilerleyen bir süreçtir ve başlangıçta belirgin şikayetlere yol açmayabilir. Ancak zamanla mercekteki bulanıklık arttıkça görme kalitesinde azalma daha belirgin hale gelir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri, kataraktın erken dönemde fark edilmesi açısından önemlidir.



Katarakt belirtileri nelerdir?



Katarakt belirtileri, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle birlikte görme kalitesinin giderek azalması şeklinde ortaya çıkar. Katarakt genellikle yavaş ilerlediği için belirtiler başlangıçta belli belirsiz olabilir ve kişi bu değişiklikleri fark edemeyebilir. Ancak zamanla görme ile ilgili şikayetler daha belirgin hale gelebilir.



Kataraktın en sık görülen belirtileri şunlardır:

Bulanık veya puslu görme: Görüntüler netliğini kaybeder ve kişi sanki buğulu bir camın arkasından dünyaya bakıyormuş gibi hissedilebilir.

Işığa karşı hassasiyet: Parlak ışıklar gözde rahatsızlık oluşturabilir.

Gece görüşünde zorlanma: Özellikle gece araç kullanırken karşıdan gelen farlar rahatsız edici olabilir.

Işıkların etrafında hareler görmek: Gece ışık kaynaklarının etrafında halkalar oluşabilir.

Renklerin soluk veya sarımsı görülmesi: Renkler eskisine göre daha mat veya farklı tonlarda algılanabilir.

Sık sık gözlük numarasının değişmesi: Özellikle kısa süre içinde kişinin gözlük numarası ihtiyacında değişiklikler olabilir.

Çift görme: Tek gözle bakıldığında bazı durumlarda görüntü çift gibi algılanabilir.

Bu belirtiler kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve belirtiler aynı şiddette görülmeyebilir. Katarakt ilerledikçe görme kalitesi zamanla daha fazla etkilenebilir ve günlük yaşam aktiviteleri zorlaşabilir. Bu nedenle bu tür şikayetler fark edildiğinde bir göz hastalıkları uzmanına başvurmak önemlidir.



Ameliyatsız katarakt tedavisi mümkün mü?



Ameliyatsız katarakt tedavisi, günümüzde çoğu hasta için mümkün değildir. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması sonucu ortaya çıkan yapısal bir değişikliktir. Bu nedenle oluşmuş bir kataraktın ilaç, damla veya gözlük gibi yöntemlerle tamamen ortadan kaldırılması genellikle mümkün olmaz.



Kataraktın erken dönemlerinde bazı kişiler gözlük numarasının değiştirilmesi, daha güçlü aydınlatma kullanılması veya büyüteçli camlardan yararlanılması ile görmelerini bir süre daha rahat sürdürebilir. Ancak bu yöntemler kataraktı tedavi etmez; yalnızca görme kalitesini geçici olarak desteklerler.



Günümüzde katarakt için etkili ve kalıcı tedavi yöntemi cerrahi yöntemdir. Katarakt ameliyatında bulanıklaşmış doğal mercek çıkarılır ve yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilir. Bu işlem sayesinde ışık tekrar retinaya düzgün şekilde ulaşabilir ve görme kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlanabilir.



Kataraktın oluşumunu önlemeye veya ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik bazı çalışmalar olsa da, mevcut tıbbi uygulamalar gelişmiş kataraktın kesin tedavisini ameliyat olarak kabul etmektedir. Bu nedenle görme kalitesini etkileyen kataraktın söz konusu olması halinde durumun bir göz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirmesi önemlidir.



Katarakt ameliyatı nedir?



Katarakt ameliyatı, saydamlığını kaybederek bulanıklaşan göz merceğinin cerrahi bir işlemle çıkarılması ve yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilmesi işlemidir. Katarakt nedeniyle ışık göze düzgün şekilde ulaşamaz ve görme bulanıklaşır. Ameliyatın amacı, bulanıklaşmış merceği çıkararak, yerine koyacağı yapay göz içi mercek ile ışığın tekrar retinaya doğru şekilde odaklanmasını sağlamaktır.



Bu işlem günümüzde göz cerrahisinde en sık uygulanan operasyonlardan biridir. Katarakt ameliyatı genellikle damla anestezisi ile yapılır, yani hastanın gözü uyuşturulur ancak hasta tamamen uyutulmaz. Ameliyat sırasında bulanıklaşmış doğal mercek parçalanarak çıkarılır ve yerine intraoküler lens denilen saydam bir yapay göz içi mercek yerleştirilir. Bu mercek gözün içinde kalıcı olarak bulunur ve genellikle ömür boyu değiştirilmesi gerekmez.



Katarakt ameliyatı, görme kalitemizin günlük yaşamımızı olumsuz etkilemeye başladığı durumlarda tercih edilir. Özellikle okumakta zorlanma, gece görüşümüzün azalması, ışığa hassasiyet veya bulanık görme gibi şikayetlerimiz artttığı durumlarda ameliyat önerilebilir. Uygun hastalarda yapılan katarakt ameliyatı sonrasında görme kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlanabilir.



Katarakt ameliyatı nasıl olur?



Katarakt ameliyatı, bulanıklaşmış göz merceğinin çıkarılarak yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen cerrahi bir işlemdir. Günümüzde bu operasyon kapsamında en sık uygulanan yöntem fakoemülsifikasyon (fako) tekniğidir. Bu yöntem sayesinde işlem küçük bir kesiden yapılabilir ve genellikle dikiş gerektirmez.



Katarakt ameliyatı genellikle şu aşamalardan oluşur:

Gözün hazırlanması: Ameliyattan önce göze uyuşturucu damlalar damlatılır. Bu sayede hasta ağrı hissetmez.

Küçük bir kesi yapılması: Cerrah, korneanın kenarından milimetrik bir kesi oluşturur.

Bulanık merceğin parçalanması: Fakoemülsifikasyon yöntemiyle ultrason enerjisi kullanılarak kataraktlı mercek küçük parçalara ayrılır.

Merceğin çıkarılması: Parçalanan mercek dokusu dikkatli şekilde gözün içinden temizlenir.

Yapay merceğin yerleştirilmesi: Çıkarılan merceğin yerine katlanabilir özellikte bir yapay göz içi mercek yerleştirilir. Bu mercek göz içinde açılarak doğal merceğin bulunduğu kapsülün içine yerleşir.

Ameliyatın tamamlanması: Kesinin çok küçük olması nedeniyle çoğu zaman dikiş atılmasına gerek kalmaz.

Ameliyat sonrası hasta genellikle kısa süre içinde taburcu edilir ve aynı gün evine dönebilir. İşlem sırasında hastanın bilinci açık olsa da gözü uyuşturulduğu için genellikle ciddi bir ağrı hissedilmez. Cerrahın önerdiği damlaların düzenli kullanılması ve kontrollerin aksatılmaması iyileşme süreci açısından önemlidir.

Sık Sorulan Sorular



Katarakt ameliyatı ne kadar sürer?



Katarakt ameliyatı genellikle kısa süren bir cerrahi işlemdir. Günümüzde en sık kullanılan yöntem olan fakoemülsifikasyon tekniği sayesinde işlem oldukça hızlı ve kontrollü şekilde yapılabilir. Ameliyat sırasında bulanıklaşmış göz merceği çıkarılır ve yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilir.



Ortalama olarak bir katarakt ameliyatının süresi 10-20 dakika arasındadır. Ancak ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat sonrası kısa süreli gözlem ve hastanın dinlenmesi gibi süreçlerle birlikte hastanede geçirilen toplam süre daha uzun olur. Çoğu hasta ameliyatın ardından aynı gün evine dönebilir.



Katarakt ameliyatı riskli midir?



Katarakt ameliyatı, modern tıpta en sık yapılan ve başarı oranı oldukça yüksek olan göz ameliyatlarından biridir. Gelişmiş cerrahi teknikler ve teknolojik cihazlar sayesinde komplikasyon riski oldukça düşüktür. Bu nedenle uygun hastalarda güvenli bir operasyon olarak kabul edilir.



Bununla birlikte, her cerrahi işlemde olduğu gibi katarakt ameliyatında da nadiren bazı riskler ortaya çıkabilir. Enfeksiyon, göz içi basınçta değişiklik, retina problemleri veya mercek yerleşimi ile ilgili komplikasyonlar çok düşük oranlarda da olsa görülebilir. Bu riskler, deneyimli cerrahlar ve uygun takip ile genellikle kontrol altına alınabilmektedir.



Katarakt ameliyatı iki göze aynı anda yapılır mı?



Katarakt her iki gözde birden bulunabilir. Ancak çoğu durumda ameliyatlar aynı anda değil, farklı günlerde yapılır. Bunun temel nedeni ilk ameliyatın sonucunun değerlendirilmesi ve gözün iyileşme sürecinin takip edilmesidir.

Genellikle ilk göz ameliyatından sonra birkaç gün veya birkaç hafta içinde ikinci göz için operasyon planlanabilir. Bu yaklaşım hem güvenliği artırır hem de operasyonu gerçekleştiren cerrahın gözün iyileşme durumunu değerlendirmesine imkan tanır.



Akıllı lens ile katarakt ameliyatı arasındaki fark nedir?



Katarakt ameliyatı, bulanıklaşmış doğal göz merceğinin çıkarılarak yerine yapay bir mercek yerleştirilmesi işlemidir. Bu ameliyatta kullanılan merceklerin farklı türleri bulunur. Yani "akıllı lens" olarak bilinen mercekler, aslında katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen çok odaklı veya gelişmiş özelliklere sahip göz içi merceklerdir.



Standart mercekler genellikle tek bir mesafede net görüş sağlar. Akıllı lensler ise uzak, orta ve yakın mesafelerde daha geniş bir görüş alanı sağlayabilen merceklerdir. Bu nedenle bu mercekler bazı hastalarda gözlük ihtiyacını azaltmaya yardımcı olabilir.



Katarakt ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadardır?



Katarakt ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle hızlıdır. Birçok kişi ameliyattan sonraki ilk günlerde görme kalitesinde belirgin bir düzelme fark edebilir.

Ancak gözün tamamen iyileşmesi ve görmenin stabil hale gelmesi genellikle birkaç hafta sürebilir. Bu süreçte iyileşmenin aksamaması için doktorun önerdiği göz damlalarının düzenli kullanılması ve kontrol muayenelerinin aksatılmaması önemlidir.



Katarakt ameliyatı sonrası bulanık görme normal midir?



Ameliyat sonrası ilk günlerde hafif bulanık görme yaşanması oldukça yaygın bir durumdur. Gözümüzün operasyon sonrası duruma ve merceğe uyum sağlaması, korneanın iyileşmesi ve beynin yeni merceğe adapte olması biraz zaman alacaktır.

Çoğu hastada görme birkaç gün içinde belirgin şekilde düzelir. Ancak bazı kişilerde tam netliğe ulaşılması birkaç hafta sürebilir. Eğer bulanıklık giderek artarsa veya uzun süre devam ederse, göz doktoruna başvurulması gerekir.



Katarakt ameliyatı sonrası ağrı olur mu?



Katarakt ameliyatı genellikle ağrısız bir işlemdir ve ameliyat sonrasında da şiddetli ağrı beklenen bir durum değildir. Ancak ameliyattan sonra bazı kişilerde hafif rahatsızlık hissi, batma veya yabancı cisim hissi görülebilir.

Bu şikayetler genellikle kısa süre içinde azalır. Doktorumuzun önerdiği damlaların kullanılması ve gözü korumaya yönelik önerilere uymamız bu süreci daha rahat geçirmemize yardımcı olur.



Katarakt ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Katarakt ameliyatı sonrası iyileşmenin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için bazı önerilere dikkat edilmesi önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde gözün korunması ve enfeksiyon riskinin azaltılması özellikle önemlidir.



Ameliyat sonrası aşağıda sıraladığımız önerilere dikkat etmeniz tavsiye edilir:

Doktorun verdiği göz damlalarını düzenli kullanmak

Gözünüzü ovuşturmaktan kaçınmak

Özellikle ilk günlerde gözü her türlü darbe ve travmalardan korumak

Tozlu ve kirli ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak

Kontrol muayenelerini aksatmamak

Bu önerilere uyulması, iyileşme sürecinin daha sorunsuz ilerlemesi için önemlidir.



Katarakt ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılabilir?

Katarakt ameliyatından sonra genellikle birkaç gün içinde banyo yapılabilir. Ancak özellikle ilk günlerde gözün doğrudan su veya sabun ile temas etmemesi gerekir. Bu noktada, banyo yaparken, örneğin saçın yıkanması sırasında baş geriye atılarak göz korunabilir. Doktorunuz ameliyatın seyrine göre size daha net bir zaman aralığı verecektir.



Katarakt ameliyatı sonrası ne zaman araba kullanılabilir?



Araba kullanma zamanı, görmenin ne kadar hızlı toparlandığına bağlı olarak değişebilir. Çoğu kişi ameliyattan sonraki birkaç gün içinde günlük aktivitelerine dönebilir. Ancak araç kullanmaya başlamadan önce görmenin yeterli düzeyde net olduğundan emin olunması gerekir. Bu nedenle genellikle doktor kontrolünden sonra araç kullanılması önerilir.



Katarakt ameliyatı sonrası tekrar katarakt olur mu?

Katarakt ameliyatı sırasında doğal mercek çıkarıldığı için aynı mercekte tekrar katarakt oluşması mümkün değildir. Ancak bazı hastalarda ameliyattan aylar veya yıllar sonra arka kapsül bulanıklığı adı verilen bir durum gelişebilir. Bu durum halk arasında bazen "ikincil katarakt" olarak adlandırılır ve lazerle yapılan kısa bir işlem sayesinde genellikle kolayca tedavi edilebilir.



Katarakt ameliyatı fiyatları ne kadar?



Katarakt ameliyatı fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kullanılan mercek türü, hastanenin teknik imkanları, cerrahın deneyimi ve uygulanacak ek teknolojiler fiyat üzerinde etkili olabilecek faktörler arasındadır.

Özellikle standart mercek kullanılan ameliyatlar ile akıllı lens gibi gelişmiş merceklerin tercih edildiği ameliyatlar arasında fiyat farkı bulunabilir. Bu nedenle en doğru bilgi, yapılacak göz muayenesi sonrasında hastaya özel planlama ile verilebilir.



