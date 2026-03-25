Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gazda kademeli tarife dönemi başlıyor!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
DMM: Provokatif paylaşımlara karşı sağduyunuzu koruyun!
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Bloomberg: Türkiye, Körfez ülkelerine 'savaşa girmeyin' baskısı yapıyor
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Türkiye'de 5G dönemi: 31 Mart'ta tören düzenlenecek
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 65 gözaltı kararı
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı güçlü işgücü temelleri üzerinde yükselecek
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının güncel profilini yansıtan verileri paylaştı. Hizmet, satış ve tekstil sektörlerinde ara eleman ihtiyacının zirve yaptığı görülürken; çağrı merkezi elemanlığı ve konfeksiyon işçiliği en çok tercih edilen alanlar oldu. Kursiyerlere günlük 1.105 liraya varan maddi destek sağlayan kurum, 85 binden fazla kişiye toplamda 4,5 milyar liralık ödeme yaparak istihdamı teşvik etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2026 17:51, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 18:00
Yazdır
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre iş gücü piyasasında en fazla ihtiyaç duyulan alanlar hizmet, satış, tekstil ve imalat sanayi oldu. Veriler, bu sektörlerde ara eleman ihtiyacının devam ettiğini ortaya koydu.

En Çok Tercih Edilen ve İhtiyaç Duyulan Meslekler

İŞKUR'un mesleki eğitim kurslarında en fazla katılım 1.898 kişiyle çağrı merkezi elemanı oldu. Perakende satış elemanı 1.461 kişiyle ikinci, kablo ağı bantlama elemanı ise 1.294 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Metal mamuller montaj işçisi, konfeksiyon işçisi, kadın terzisi, market elemanı ve müşteri temsilcisi gibi meslekler de ilk sıralarda yer aldı.

İlk 10 meslekte toplam 9 bin 746 kişi kursa katılırken, bu sayı toplam kursiyerlerin yüzde 60'ını oluşturdu.

İşbaşı Eğitim Programları ve Katılımcı Profili

İşbaşı eğitim programlarında ise tekstil ve müşteri hizmetleri alanları dikkat çekti. En fazla katılım 9 bin 200 kişiyle konfeksiyon işçisi mesleğinde olurken, makineci (dikiş) ve müşteri hizmetleri görevlisi de yoğun ilgi gördü.

Programlardan 29 bin 362 erkek ve 39 bin 260 kadın olmak üzere toplam 68 bin 622 kişi yararlandı.

Katılımcılara Sağlanan Maddi Destekler

İŞKUR'un kurs ve programları kapsamında katılımcılara günlük ödemeler de yapıldı. İstihdam garantili programlarda günlük ödemeler 850 lira ile 1.105 lira arasında değişirken, işsizlik ödeneği alanlara 425 lira, öğrencilere ise 637 lira ödendi. Bu kapsamda 85 binden fazla kişiye yapılan toplam ödeme 4,5 milyar lirayı aştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber