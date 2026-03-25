Ana sayfaHaberler Dünya

İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için beş şart sunduğu ve ABD'nin teklifini reddettiği öne sürüldü. Gergin bekleyiş sürerken arabulucu ülkelerden Pakistan'dan ise resmi olmayan şu açıklama geldi: İranlılar bu akşam bize geri döneceklerini söylediler. Medyada 'hayır' dedikleri yolunda haberler var ama biz İran'dan resmi bir onay almadık. Bu yüzden sadece bekliyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 18:03, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 19:52
İran basınına göre, üst düzey İranlı bir yetkili, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdü.

İleri sürülen şartların:
"-Saldırı ve suikastların sona erdirilmesi,
-Savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi,
-Tazminat ödenmesi,
-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması ve
- İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması" olduğu ifade edildi.

İranlı yetkili ayrıca, ABD'nin İran'a müzakere talebinde bulunduğunu ve öneriler sunduğunu, ancak bu önerilerin aşırı talepler içerdiği gerekçesi ile reddedildiğini belirtti. İran'ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceğini söyleyen yetkili, çatışmaların İran'ın karar verdiği zamanda sona ereceğini vurguladı. İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması,Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edilmişti.

