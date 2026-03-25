Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Siparişlere yetişemiyorlar! Sivaslı kardeşlerin ahşap evleri Avrupa yolcusu

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki kardeş, baba mesleği olan ahşap işçiliğini modern teknolojiyle birleştirerek Avrupa pazarına açıldı. Bulgaristan'dan Fransa'ya kadar pek çok ülkeye taşınabilir ahşap ev ihraç eden Alperen Can Koç ve kardeşi, her iklime uygun yalıtımlı yapılarıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 18:38, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 18:40
Yazdır
Siparişlere yetişemiyorlar! Sivaslı kardeşlerin ahşap evleri Avrupa yolcusu
Sivas'ta iki kardeş, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalarında talebe göre özel ürettikleri ahşap evleri Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

OSB'de bulunan 5 bin metrekare kapalı, 25 bin metrekare açık alandaki fabrikalarında taşınabilir ahşap ev üretimi yapan iki kardeşten firma yetkilisi Alperen Can Koç, baba mesleğini zamanla ilerleterek daha modern hale getirdiklerini söyledi.

Koç, her iklime uygun yalıtımlı evleri taşınabilir ve yerinde imalat olmak üzere ürettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin her iline, ilçesine ürünlerini gönderebildiklerini belirten Koç, "Bunun yanı sıra ahşap evlerimizi Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin tamamına gönderiyoruz. Aynı zamanda yerinde de imalat yapabiliyoruz." dedi.

Müşterilerinin kendilerine ilk olarak evlerin yalıtımını sorduğunu dile getiren Koç, "Evlerimizin yalıtımları dolu doludur. İç duvarlarımız nem bariyeri, taş yünü ve poliüretan köpükler ile dolduruluyor. Kullanıcıların dört mevsimde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanacakları evler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Özelikle deprem bölgelerinden yoğun talep alıyoruz"

Koç, evleri teslim ettikten sonra çok güzel geri dönüşler ve siparişler aldıklarını anlattı.

Yoğun talep gördüklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Gümrüğü geçtikten sonra evleri her gören bizi arıyor. 'Biz de bu evlerden istiyoruz' diyorlar. Fabrikamıza gelerek bizi ziyaret ediyorlar, evlerini alıp gidiyorlar. Yurt dışına aylık 10 ila 15 arasında ev gönderiyoruz. Hedefte firma olarak daha iyi bir yere gelmek var. 2035 yılına kadar yatırımlarımız mevcut. Firma olarak fabrikamızın bir kısmını da Avrupa'da kurmak istiyoruz. Evlerimizin özeliği, komple yapısal ve fırınlanmış çam olarak yapılması. Özel seçilmiş ahşap ürünleri tercih ediyoruz. Herhangi bir bakım gerekmiyor. Uzun yıllar rahat bir şekilde doğal yaşam alanında kullanabilirler."

Koç, havaların ısınmasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini aktararak, "Şu anda sahamızda 45-50 bitmiş ahşap evimiz var. Bunun yarısını Avrupa'ya göndereceğiz. Diğer yarısını ise Türkiye'nin çeşitli şehirleri, İstanbul, Bursa, Hatay gibi illere göndereceğiz. Özelikle deprem bölgelerinden yoğun talep alıyoruz. Oralara da gönderiyoruz. Evlerimiz tamamen mühendislik harikasıdır. İstenilen modele, tarza ve hayal gücüne göre evlerimiz mevcuttur." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber