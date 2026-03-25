Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda yangın

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 19:05, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 19:06
Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk belirlemelere göre, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fındık fabrikasındaki yangının depo bölümünden başladığına ilişkin bilgi edindiklerini söyledi.

Olay yerinde yangına müdahale çalışmalarını takip ettiklerini belirten Bilgin, çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

İtfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.

