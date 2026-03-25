Karadeniz'de yeni sondaj hamlesi: Abdülhamid Han ve Fatih göreve başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'in Bartın açıklarında doğalgaz araması yapılacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız hale getirebilmek için Karadeniz'de doğal gaz sondaj çalışmalara devam edeceğini, Nisan ayında ise Bartın açıklarında doğalgaz araması yapacaklarını ifade etti.

Bayraktar, ''Bizim esas hedefimiz, Kızıl Elmamız, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Gabar Petrolü, Sakarya Gaz Sahası'nda yaptıklarımız. Şimdi içeride yaptığımız ve yapacağımız işler var. Mesela, inşallah, yani 24 saatten az bir zaman kaldı. Biz Karadeniz'de Abdülhamid Han gemisiyle yeni bir sondaja başlıyoruz. Yarın sabah 04.00'te inşallah matkap denizde dönmeye başlayacak. Ve yeni bir keşif, Kandıra-2 kuyusunda. Nisan ayında Fatih'le, Eflani dediğimiz Eflani-1 kuyusunu kazacağız. Yani Bartın'ın kuzeyinde, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyinde, yine denizde. Yani yeni keşiflerle alakalı çalışmalarımız devam ediyor'' dedi.