Ana sayfaHaberler Yaşam

Emniyet müdüründen örnek bağış: Adana'da başladı, Manisa'da 23 oldu

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2013 yılında Adana'da başlattığı kan bağışı alışkanlığını görev yaptığı Giresun ve Zonguldak'ın ardından Manisa'da da sürdürüyor. Türk Kızılayı'na 23. kez kan bağışında bulunan Aktaş, kan vermenin bir vatandaşlık görevi olduğu kadar vicdan borcu olduğunu vurguladı. Bronz madalya sahibi emniyet müdürü, hedefinin altın madalyaya ulaşmak olduğunu belirterek tüm vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 21:18, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 21:15
Yazdır
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2013 yılında görev yaptığı Adana'da başladığı kan bağışı kampanyasına 23. kez katıldı.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyalarına destek vermeyi sürdüren Aktaş, "Bir can, bir fidan" mottosuyla Manisa'da kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yolculuğuna 2013-2014 yıllarında Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sırasında başlayan Aktaş, bu alışkanlığını görev yaptığı Adana, Giresun ve Zonguldak'ın ardından Manisa'da da sürdürdü.

Aktaş, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir vicdan borcu olduğunu vurguladı.

Aktaş, "Emniyet teşkilatı olarak halkımızın can ve mal güvenliğini korurken, diğer yandan ihtiyaç duyulan her kanın bir hayat kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Adana'da başladığımız bu yolculuğa bugün Manisa'da 23. bağışımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenli bağışları nedeniyle daha önce Türk Kızılayı tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildiğini ifade eden Aktaş, bağış sayısını artırarak gümüş ve altın madalya seviyelerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Aktaş, tüm duyarlı vatandaşları kan stoklarının sürdürülebilirliği için bağış yapmaya davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber