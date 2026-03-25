Fuat Oktay: İran'a Yönelik Saldırıların Uluslararası Hukukta Meşruiyeti Yok

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İran'a yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu adımların sadece bir devleti değil diplomasiyi de hedef aldığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2026 21:13, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 22:17
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İran'a yönelik saldırılara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Oktay, söz konusu saldırıların uluslararası hukuk açısından hiçbir meşruiyet taşımadığını vurgulayarak, müzakere sürecinde başlatılan askeri operasyonların diplomasiye darbe niteliği taşıdığını ifade etti.

"Dış Politika Söyleşileri" kapsamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Fuat Oktay, "Bölgesel Krizler ve Türkiye" başlıklı söyleşide güncel dış politika gelişmelerini değerlendirdi.

Dünya genelinde yaşanan krizlerin birbirinden bağımsız olmadığını dile getiren Oktay, savaşlar, enerji krizleri, göç hareketleri ve terör tehditlerinin küresel güç rekabetiyle iç içe geçtiğini belirtti. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın adeta bir "ateş çemberi" haline geldiğini ifade eden Oktay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin bölgenin en derin krizlerinden biri haline dönüştüğünü söyledi.

Bu gelişmelerin yalnızca askeri boyutta kalmadığını, enerji piyasalarından küresel ekonomiye kadar geniş etkiler oluşturduğunu kaydeden Oktay, "Mevcut tablo yalnızca Orta Doğu'yu değil Avrupa, Asya ve küresel ekonomiyi de doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

İran'ın kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak bölge ülkelerini hedef alan saldırıların yanlış olduğunu belirten Oktay, bu tür adımların bölgesel güvenliği daha da tehlikeye attığını vurguladı. Oktay, "Bölgesel güvenlik, bir ülkenin savunma iddiasıyla diğer ülkelerin güvenliğini riske atabileceği bir alan değildir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politikada hukuksuz müdahalelere karşı durduğunu ve krizlerin yayılmasını önlemeye çalıştığını dile getiren Oktay, son yıllarda Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da yaşanan müdahalelerin çoğu zaman istikrar yerine kaos, göç ve insani krizler doğurduğunu söyledi.

Türk dış politikasının temel ilkelerine de değinen Oktay, bu yaklaşımın egemenlik, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve "kazan-kazan" anlayışı üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Programda ayrıca uluslararası sistemdeki dönüşüm tartışmalarına da değinen Oktay, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, daha kapsayıcı küresel yapılara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

