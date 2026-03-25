Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Yaklaşık 3 bin hanehalkının katılımıyla gerçekleşen ankete göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre artarak yüzde 49,89'a yükseldi. Katılımcıların dolar kuru beklentisi ise 52,15 TL olarak kayıtlara geçerken, gıda ve enerji fiyatlarındaki artış beklentisi zirvedeki yerini korudu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 22:30, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 23:16
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının, mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 bin 985 hanehalkı tarafından yanıtlanan mart ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi martta geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 40,5'e indi.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi geçen aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 35,05'e düştü. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi geçen aya göre 0,59 lira artarak 52,15 lira olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2'ye, ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da geçen aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5'e geriledi.

