Bakan Fidan: Türk dış politikası 'devlet aklı ve stratejik öngörüyle' şekilleniyor

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasının günübirlik reflekslerle şekillenmediğini belirterek, "Milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2026 23:07, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 23:08
Bakan Fidan: Türk dış politikası 'devlet aklı ve stratejik öngörüyle' şekilleniyor

Fidan, NSosyal hesabından Türkiye'nin dış politika yaklaşımına dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve dirayetli liderliğinde Türkiye'nin sözü dinlenen, ağırlığı hissedilen ve dengeleri etkileyen bir aktör konumuna taşındığını belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış politikası; günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle, devlet aklıyla ve stratejik öngörüyle şekillenmektedir. Devlet yönetmenin sorumluluğuyla attığımız adımları görmezden gelmek, yaptığımız açıklamaları çarpıtmak, kötü niyetin ve milletimize karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayan sağduyusuz zihinlerin ürünüdür."

Fidan, Türkiye'nin bölgedeki krizlere soğukkanlılıkla yaklaşıp barış ve istikrar için sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, "Türkiye, doğru bildiğini her zaman net biçimde, tüm taraflara söyleyebilmiş bir ülkedir. Hakikatten kopuk ithamlar bugün olduğu gibi sadece söyleyeni yorar; samimiyetle gayret eden Türkiye'nin ortaya koyduğu çabayı gölgeleyemez." ifadelerini kullandı.

