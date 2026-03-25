211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!

Sağlğık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) takip edilen en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedildi. 51 bin 81 kilogram ile en fazla kilo verilen il de yine İstanbul oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre; geçen yılın mayıs ayında 'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' kampanyası başlatılmış; boy-kilo ölçümlerinde fazla kilolu çıkanlar SHM'lere yönlendirilmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen hafta Ardahan'daki programları kapsamında "Türkiye'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANTALYA, VAN İLK 3'TE

Kampanya sonrası vatandaşlara verilen beslenme danışmanlığının ilk çıktıları toplandı. Verilere göre, SHM'lerde takiplerine devam edilen yaklaşık 211 bin kişi yaklaşık 513 bin kilo verdi. SHM'lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi. SHM'lerde kişiye özel düzenlenen beslenme programları ve rutin kontroller neticesinde en çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kilogram ile İstanbul, 35 bin 113 kilogram ile Denizli, 27 bin 634 kilogram ile Van oldu. Verilen ortalama kiloya göre ise; Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk 5 şehir arasında yer aldı.

'İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa' ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş; 5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde de fazla kilo sorununun çözümüne yönelik olarak ücretsiz beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.