26 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ve Romanya Başbakanı İlie Bolojan ile görüşecek.

(Bükreş)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR "Gençliğin Üretim Çağı-İpekyolu Bölgesel Kariyer Fuarı" ile Valiliği ziyaret edecek.

(Gaziantep/10.00/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkevi'nde STK'ler ile Sıfır Atık ve COP31 konulu toplantıya katılacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmelerde bulunacak.

(New York)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 100. Yıl Pazaryeri'ni ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

4- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneğinin 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14. Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Yaounde)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ve Üniversite Çiftlikleri'ni ziyaret edecek, YÖK-TÜME İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Burdur/10.00-13.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Tayfa Yeni Nesil Gençlik Sempozyumu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

(Madrid/22.45)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Emlak Konut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.

(İstanbul/17.00)