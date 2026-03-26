Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu

20 yaşındaki Kaley adlı genç bir kadının, çocuk yaşta bu platformlar nedeniyle anksiyete, vücut dismorfisi ve intihar düşünceleri geliştirdiği gerekçesiyle açtığı dava, teknoloji dünyasında bir "milat" olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme kararının satır başları

Jüri, yedi hafta süren yargılama ve sekiz günlük müzakere sürecinin ardından teknoloji devlerinin ihmalkar davrandığına ve riskleri bildikleri halde kullanıcıları uyarmadıklarına hükmetti.

Şirketlerin toplamda 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Kaley'in uğradığı zararda Meta yüzde 70, YouTube ise yüzde 30 oranında kusurlu bulundu.

Jüri; Meta'nın 2,1 milyon dolar, YouTube'un ise 900.000 dolar ek cezai tazminat ödemesini önerdi.

Aynı davada suçlanan Snap ve TikTok, yargılama başlamadan önce davacıyla uzlaşmaya varmıştı.

Şirketlerin savunması ve itirazları

Hem Meta hem de YouTube karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Meta, ergen ruh sağlığının karmaşık bir konu olduğunu ve tek bir uygulamaya bağlanamayacağını savunarak, gençleri koruma konusundaki kayıtlarına güvendiklerini belirtti.

YouTube, platformun bir "sosyal medya sitesi" değil, sorumlulukla inşa edilmiş bir "yayın platformu" olduğunu iddia ederek kararın YouTube'u yanlış anladığını savundu.

Neden bu kadar önemli?

Bu karar, sosyal medya şirketlerine karşı açılmış 1.500'den fazla benzer dava için bir emsal teşkil edebilir. Hukukçular, bu süreci tütün endüstrisinin on yıllar önce yaşadığı "Big Tobacco" anına benzetiyor.

Mahkemede sunulan belgeler, Meta'nın uzmanların uyarılarına rağmen dış görünüşü değiştiren "güzellik filtrelerine" kasten izin verdiğini ortaya koydu.

Instagram Başkanı Adam Mosseri kullanımın "sorunlu" olabileceğini ancak "klinik olarak bağımlılık yapıcı" olmadığını savunurken; YouTube mühendislik başkan yardımcısı Cristos Goodrow, kendi çocuklarının platformu saatlerce kullanmasının "iyi bir şey" olduğuna inandığını söyledi.