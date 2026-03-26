İsrail basını: Ateşkes için 28 Mart tarihi öne çıkıyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sağlanmasa bile 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceğini öne sürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 08:26, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 08:28
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar sürüyor.

Şubat sonunda başlatılan ortak operasyonların ardından İran'ın misillemeleri de devam ediyor.

İsrail televizyonu Kanal 12'ye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceğine dair bir olasılığın gündemde olduğu duyuruldu.

ATEŞKES 28 MART'TA GERÇEKLEŞEBİLİR

Haberde, İsrail'in, İran ile nihai ve kesin bir anlaşmaya varılamaması durumunda dahi Trump'ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edeceği yönünde tahminlerin bulunduğu aktarıldı.

NETANYAHU'NUN EVİNDE TOPLANTI YAPILDI

Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi.

Haberde, "böyle bir fren gelirse" İsrail'in hedeflerine ulaşmak için harekete geçeceği, ateşkes olmaz da saldırılar sürerse söz konusu hedeflerin sırasıyla zaman içinde gerçekleştirileceği ve yeni hedeflerin belirleneceği ileri sürüldü.

Habere göre, İsrailli kaynaklar İran ile ABD arasında ayrıntılı bir anlaşma sağlanma ihtimalini düşük görürken, buna karşın muhtemel bir "çerçeve anlaşmaya" hazırlıklı olmak gerektiği düşüncesi taşıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

