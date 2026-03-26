Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.

İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik'e ait olan Altura adlı ham petrol tankeri, bu gece yarısı İstanbul Boğazı'na 14 mil kala İHA ve İDA saldırısı ile vuruldu. 140 bin ton ham petrol yüklü olan tankerden yardım çağrısı yapılırken, kurtarma çalışmaları için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün harekete geçtiği öğrenildi. Rusya'dan petrol taşıyan yaptırımlı geminin Ukrayna tarafından hedef alındığı değerlendiriliyor

Haber Giriş : 26 Mart 2026 08:37, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 08:45
Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul Boğazı'na girişine 14 deniz mili mesafe kalan Pergamon Denizcilik'e ait Altura isimli ham petrol tankeri, hem İnsansız Deniz Aracı (İDA) hem de İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Gemide 140 bin ton petrol yüklü olduğu ve 27 Türk mürettebatın bulunduğu öğrenilirken, saldırının ardından gemiden yapılan yardım çağrısı olaya en yakın konumda bulunan Erdek gemisi yanıt verdi. Gelişmeler üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de hızla harekete geçti.

AĞIR YAPTIRIMLAR ALTINDAYDI

Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğu kıyısındaki liman şehri Novorossiysk'ten yola çıktığı tespit edilen tanker, uzun yıllar boyunca Beşiktaş Denizcilik bünyesinde Beşiktaş Dardanelles adıyla hizmet vermekteydi. Deniz Haber'de yer alan bilgilere göre, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ağır yaptırım altına aldığı gemi, Mayıs 2024'te Panama merkezli Kayseri Shipping tarafından satın alınarak Kayseri adını alan gemi, Kasım 2025'te İstanbul merkezli ve sorumlusu Mesut Karataş olarak görünen Pergamon Denizcilik bünyesine katılarak Altura adını aldı.

Tanker; 24 Ekim 2025'te Avrupa Birliği, 13 Aralık 2025'te İsviçre ve Ukrayna, son olarak da 24 Şubat 2026'da Birleşik Krallık tarafından arka arkaya ağır yaptırım listelerine dahil edildi.

ÇİFTE SALDIRIYA UĞRADI, MAKİNE DAİRESİ SU ALDI

Altura tankeri, hedeflenen bu asimetrik saldırı ile büyük yara aldı. İHA ve İDA'nın koordineli saldırısıyla geminin köprüüstünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından geminin makine dairesinin su almaya başlaması, taşıdığı 140 bin ton ham petrol sebebiyle olası bir çevre felaketi senaryosunu gündeme getirdi. Gemiden gelen acil durum çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü vakit kaybetmeden harekete geçerek Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörlerini olay yerine sevk etti.

