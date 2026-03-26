Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan yaşamını yitirdi

Çay sektörünün önde gelen markalarından Doğuş Çay'ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan yaşamını yitirdi.

Karakan, 26 Mart 2026 Perşembe günü (bugün) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Doğuş Çay bünyesinden yapılan resmi açıklamada, Karakan'ın kaybından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay'a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız."