14 ildeki 54 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre üzerindeki yapılarla birlikte Ankara'da 27, Aydın'da 1, Balıkesir'de 1, Bolu'da 1, Hatay'da 3, İstanbul'da 6, İzmir'de 1, Kayseri'de 3, Kırklareli'de 1, Kocaeli'de 2, Malatya'da 2, Muğla'da 1, Tekirdağ'da 2, Yalova'da 3 taşınmaz özelleştirilecek.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 14 ildeki 54 taşınmazın özelleştirme işlemleri, 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

Özelleştirmeden elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığınca bina, tesis, lojman yapımında ve Stratejik Hedef Planı Yılı Programı'nda yer alan inşaat planındaki faaliyetler ile bakanlıkların yatırım programında kullanılmak üzere Hazineye aktarılacak.