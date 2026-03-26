Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Keçiören Belediyesi uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkardı

Ankara'da Keçiören Belediyesi, uyuşturucu testi pozitif çıkan 50 personeli işten çıkarttı. Başkan Mesut Özarslan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Mart 2026 13:35, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 14:46
Yazdır
Keçiören Belediyesi'nin personele uyuşturucu testi yapma kararı sonrası uygulamada ilk sonuçlar geldi. Testi pozitif çıkan 50 personelin belediyeyle ilişiği kesildi.

Haberde, testi pozitif çıkanların "CHP referansıyla işe girdikleri için çıkarıldıklarını" öne sürdüğü belirtildi. Test vermek istemeyerek görevinden istifa eden çok sayıda kişinin olduğu da iddia edildi.

ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA

Gazete Pano'nun haberine göre konuya ilişkin açıklama yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Uyuşturucu kullananla tabii ki işimiz olmaz, belediyede çalıştırmamız mümkün değil. Tedavisini olup, sağlığına kavuşup gelenin de başımızın üstünde yeri var." dedi.

NE OLMUŞTU?

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, 15 Ocak'taki canlı yayınında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın belediye çalışanlarına yönelik uyuşturucu testi yapılması konusunda talimat verdiğini duyurmuştu.

Özarslan, "Gönüllülük esası üzerine bu çalışmayı yapıyoruz. Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları da buradan açıkça beyan ediyorum. Bütün basın dahi duysun. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikayet edeceğim. Sonunda da ne ceza çıkarsa bana çıksın. Umurumda dahi değil. Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimsenin benim başkanlığımda bu kurumda çalışmasına gönlüm el vermiyor. Varsa böyle bir durumu da tespit edelim; hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim. Tekrar bağrımıza basalım. Tek amacımız bu. Gönüllük esastır" ifadelerini kullanmıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber