Bakan Yumaklı çocuklarla fidan dikti
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Haftası vesilesiyle çocuklarla fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 14:18, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 14:26
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün bahçesindeki etkinliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, minik yavruların neşesinin fidanlara can suyu olduğunu belirtti.
Orman Haftası vesilesiyle yarınların teminatı çocuklarla fidanları toprakla buluşturduklarını aktaran Yumaklı, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak" ifadesini kullandı.