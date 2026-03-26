Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü

Uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktada, İstanbul'da pazarın ciddi ölçüde daraldığı ifade ediliyor. Özellikle son aylarda gerçekleştirilen operasyonlar, hem arz hem de dağıtım ağlarını hedef alarak dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Gürlek Dönemiyle Başlayan Süreç Kesintisiz Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde çok sayıda kritik operasyona imza atan Akın Gürlek ile başlayan yoğun mücadele, yeni başsavcılık döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmalar sadece sokak satıcılarıyla sınırlı kalmayıp, daha geniş organizasyonları hedef alıyor.

Toplumun farklı kesimlerinden, kamuoyunda bilinen isimler dahil birçok kişi hakkında işlem yapılması, operasyonların kapsamını ortaya koyuyor.

Rasim Ozan Kütahyalı:



"Türkiyede hakikaten kokain pazarı adım adım büyüdü. Akın Gürlek döneminden sonra çakıldı. İstanbul için yüzde 82 azalmış. Artık sadece müptelalar kalmış.



Türkiyede talep kesildi özellikle İstanbul. Sabancıların alınması da başka bir eşiktir. Uyuşturucu. pic.twitter.com/YeK2EL9kBr ENSONHABER (@ensonhaber) March 25, 2026

Rasim Ozan Kütahyalı: "Kokain Pazarı Çakıldı, Yüzde 82 Daraldı"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul'daki tabloya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kütahyalı, uyuşturucu piyasasında özellikle kokain kullanımında ciddi bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Kütahyalı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de hakikaten kokain pazarı adım adım büyüdü. Akın Gürlek döneminden sonra çakıldı. İstanbul için yüzde 82 azalmış. Artık sadece müptelalar kalmış. Türkiye'de talep kesildi özellikle İstanbul. Sabancıların alınması da başka bir eşiktir. Uyuşturucu kullanmayanlar da olabiliyor onlara dikkat etmek gerekiyor. Ama genelde bu konuda 'olur mu' denilenler mahcup çıktı."