Önü kesilen çocuk yaşıtları tarafından darp edildi
Ankara'da yaşıtları tarafından önü kesilen çocuğun kemer ve sopayla darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Giriş : 26 Mart 2026 16:44, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 16:45
Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı.