Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Hanehalkının en büyük korkusu 'gıda ve enerji' zamları
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Bakan Çiftçi sınırın sıfır noktasında: Tüm planlamalar ve tedbirler tamam!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Togg etkisi verilere yansıdı: Elektrikli araç sayısı yüzde 92 arttı!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
Genel Kurul'un gündemi belli oldu: Ekonomiye ilişkin teklif ilk sırada!
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
23 Nisan'ı çocuklar tasarlıyor: Bakan Tekin 81 ilin temsilcisiyle buluştu
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İran, savaşın sonlandırılması için 5 şart öne sürdü
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
İŞKUR istihdam haritasını çıkardı: En çok 'ara eleman' aranıyor!
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde top siyasi partilerde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesi'nde yürütülen "kamu kurumlarını dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İfade ve teknik inceleme süreçlerinin devam ettiğini belirten Başsavcılık, kamuoyunu yanıltan ve henüz gerçekleşmemiş "tutuklama" haberlerine karşı BTK aracılığıyla erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 17:38, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 17:40
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık tarafından yürütülen "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline ve sivil kişilere yönelik soruşturmaya dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda soruşturmaya dair iddialar kapsamında 22 kişi gözaltına alınmış olup, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan soruşturmalarla ilgili sevk ve tutuklama işlemleri yapıldığına ilişkin haberin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun yanıltılmasını önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, söz konusu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle ilgili içeriklere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmiştir. Güvenlik tedbirleri ile kararlara ilişkin ifadeler sonrası, delil durumu gözetilerek değerlendirme yapılacak olup, ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

