Tapu kayıtları tartışması: 'Herkese açık' mı, yoksa şartlı erişim mi?

Tapu kayıtlarının hukuki niteliği ve erişim şartları, ceza hukukçusu İzzet Özgenç ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya arasında tartışma konusu oldu. Özgenç, tapu sicilinin aleni olduğunu savunurken; Özkaya, Türk Medeni Kanunu'nun 1020. maddesine göre erişimin "ilgiyi ispat" şartına bağlı olduğunu belirtti.

İzzet Özgenç: Tapu sicili "herkese açık"

Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tapu kayıtlarının hukuken aleni olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tapu sicili herkese açıktır. Kanun gereği aleni olan bu bilgilere erişilmesi ve paylaşılması ceza hukuku sorumluluğu doğurmaz."

Özgenç'e göre, bir bilginin suç teşkil etmesi için hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesi gerekiyor. Tapu kayıtlarının ise kanun gereği aleni olduğu için bu kapsamda değerlendirilemeyeceği ifade ediliyor.

Av. Ali Özkaya: "İlgisini ispat eden herkese açıktır"

AK Parti'li Av. Ali Özkaya ise bu yorumun eksik olduğunu savundu. Özkaya, Türk Medeni Kanunu'nun 1020. maddesinin yalnızca "herkese açık" ifadesiyle sınırlı okunamayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tapu sicili herkese açıktır ifadesi eksik bir doğrudur. Kanun, 'ilgisini inanılır kılan herkes'e inceleme hakkı tanır. Yoksa isteyen herkes herhangi bir kişinin tapu kaydını sorgulayamaz."

Özkaya'ya göre, tapu kayıtlarına erişim için kişinin bu kayda ilişkin meşru bir ilgisinin bulunması ve bunu ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde bu tür sorgulamaların hukuki ve cezai sonuç doğurabileceği ifade ediliyor.

Yargıtay ne diyor?

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2025 yılında verdiği bir kararda, başkasının evine ait ada ve parsel numarasını paylaşan kişiye "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Tıklayınız.