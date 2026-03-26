Terliğin 'silah' sayıldığı davada İstinaf, yerel mahkemenin kararını bozdu

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.

İstinaf mahkemesi sanık Asiye Kaytan (82) hakkında dosya kapsamı, taraf beyanları ve delilleri değerlendirerek, eylemin, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunun unsurlarını oluşturmadığı kanaatine vardı.

Kararda, sanığın mağdurun anneannesi olduğu ve aynı evde yaşadıkları, olay günü mağdurun evden çıkmasını engellemek amacıyla kapıyı kilitlediği, taraflar arasında çıkan tartışma sırasında sanığın mağdura terlikle vurduğu belirtildi. Kararda, olayın kısa sürede sona erdiği ve mağdurun hareket özgürlüğünün hukuken suç oluşturacak düzeyde kısıtlanmadığı kaydedildi.

Dairenin kararında sanığın eyleminin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği, mağdura yönelik fiziki müdahalenin "kasten basit yaralama" suçunu oluşturduğu vurgulandı.

Ayrıca kararda basit yaralama suçunun niteliği gereği sanık lehine olabilecek basit yargılama usulünün de değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Bu gerekçelerle istinaf başvurusunu yerinde bulan daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, dosyanın yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

- Dava

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Ağustos 2024'te Topraklık Mahallesi'ndeki evlerinde Asiye Kaytan'ın (80), birlikte yaşadığı torunu Asiye Vural'ın (18) dışarı çıkmasını engellemek amacıyla koluna terlikle vurması nedeniyle yürütülen soruşturmanın ardından Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesince sanık hakkında kamu davası açılmıştı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı davada torun Asiye Vural'ın koluna vurulan terlik, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Silah deyiminden, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici aletler anlaşılır" hükmü gereğince "silah" olarak kabul edilmişti.

Mahkeme, sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçunun alt soya karşı "silah" sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası vermiş, cezayı takdiri indirimle 4 yıl 2 aya düşürmüştü.

Sanık avukatı Hasan Ozan Orpak kararı istinafa taşıyacağını belirtmişti.