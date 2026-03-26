1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Mart 2026 22:05, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 22:05
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni düzenlemeler bir bir devreye giriyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşları hedef alan yanıltıcı arama ve mesajların önüne geçmek için kapsamlı bir karar aldı.

LİNKLİ MESAJLAR İLETİLMEYECEK

1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, özellikle yurtdışından Türkiye'deki kullanıcılara gönderilen ve içerisinde internet bağlantısı (URL) bulunan SMS ve MMS'ler artık operatörler tarafından iletilmeyecek. Bu adımın, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve benzeri faaliyetlerin önlenmesinde etkili olması hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre; yeni uygulamayla birlikte, mesaj gönderim sistemlerinde de güvenlik artırılıyor. SMS ve MMS gönderimine imkan tanıyan panellere girişte, göndericilerin güvenli elektronik imza kullanması zorunlu hale getirilecek. Böylece sahte kimliklerle yapılan toplu mesaj gönderimlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

PAZARLAMA AMACIYLA ARAMALARA SON

Öte yandan düzenleme yalnızca mesajlarla sınırlı değil. Elektronik haberleşme sektöründe sıkça şikayet edilen "yetkisiz arama" sorunu da çözüme kavuşturuluyor. 1 Nisan'dan itibaren operatörler ve internet servis sağlayıcıları, başka firmalara ait aboneleri pazarlama amacıyla arayamayacak.

Son dönemde bazı çağrı merkezlerinin, kullanıcıları "taahhüdünüz bitti" gibi gerçeğe aykırı ifadelerle kandırarak farklı operatörlere yönlendirdiği biliniyordu. Yeni kararla birlikte bu tür "merdiven altı" faaliyetlerin tamamen engellenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların yine de bilinmeyen numaralardan gelen arama ve mesajlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

