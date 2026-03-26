Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran hükümetinin talebi doğrultusunda diyerek, İran'ın enerji santrallerine yapılacak saldırıların 10 gün süreyle 6 Nisan 2026 akşam saat 20.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İran Hükümeti'nin talebi üzerine, bu açıklamayı, enerji santrali yıkım sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saatiyle 20.00'ye kadar durdurduğumu bildirmek için kullanıyorum. Görüşmeler devam ediyor ve sahte haber medyası ve diğerlerinin aksine yaptığı hatalı açıklamalara rağmen, görüşmeler çok iyi gidiyor."

"İRAN ANLAŞMA İÇİN YALVARIYOR"

İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia eden Trump, "İran yenildiğimi itiraf ediyor. Yenildikleri için bizimle konuşmak istiyorlar. "İran 'konuşmuyoruz' diyor ama anlaşma için yalvarıyorlar, benim anlaşma istediğim doğru değil. Anlaşma fırsatları var. Bu onlara bağlı. Doğru anlaşmayı yaparsak Hürmüz açılacak" dedi.

İran'a saldırıların süreceğini belirten Trump, "İran'ı imha ediyoruz, ikinci dünya savaşından sonra en büyük yıkım.

Onları patlatmayı devam edeceğiz. Delilere nükleer silah verilemez, bunlar kötü ve hasta insanlar. İran'ı yönetenler Ortadoğu'yu ele geçirmek istiyor. Obama'nın yaptıkları İran'da nükleerin yolunu açtı" dedi.

İran amacına ulaşsaydı ilk nükleerin İsrail'e atılacağını iddia eden Trump, "Zayıf bir başkan olsaydı bir sonraki hedef biz olacaktık" dedi.

NATO konusunda büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Trump, "NATO bizim yardımımıza gelmedi. Yardım talebimiz NATO için bir sınamaydı. NATO kağıttan kaplan. Savaşı kazandıktan sonra bize yardım ettiler" dedi.

Trump, "Enerji fiyatları korktuğum kadar artmadı. Daha kötüsünü bekliyordum" diye konuştu.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.