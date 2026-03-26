Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patladı

Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde sivil polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2026 23:48, Son Güncelleme : 26 Mart 2026 23:49
Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı patladı

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.34 sıralarında Kamişlo Bulvarı ile Nevruz Caddesi Kavşağı kesişiminde meydana gelen patlamaya ilişkin olarak inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk incelemede olay sırasında bölgeden geçmekte olan sivil bir polis aracının, yol kenarına bırakılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunduğu değerlendirilen bir poşetin üzerinden geçtiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır. Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, araçta da herhangi bir hasar oluşmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan teknik ve kamera incelemelerinde, el yapımı patlayıcının saat 18.21 sıralarında motosikletli bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aradan geçen süre içerisinde farklı araçların da aynı güzergahı kullandığı, patlamanın ise yaklaşık 12 dakika sonra gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde edilen mevcut bulgular çerçevesinde bu aşamada, uzaktan kumanda mekanizması bulunmayan söz konusu patlayıcıyla doğrudan polis aracının hedef alındığına dair bir bulguya ulaşılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili birimlerce geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, olayın aydınlatılması ve olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

