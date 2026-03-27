27 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Motorin litre fiyatına 5 lirayı aşan indirim geliyor
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Türk gemisi Karadeniz'de İHA ve İDA saldırısıyla vuruldu.
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
211 bin vatandaş 513 bin kilo verdi: İşte en fazla kilo veren iller!
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Akın Gürlek: Cumhurbaşkanımızın talimatı var, susuyorum
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
Gıda etiketlemede yeni dönem: O ifadeler etiketlerde yer almayacak
27 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

27 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 00:03
27 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan tarafından kabul edilecek, Bükreş Uluslararası Maarif Okuluna ziyarette bulunacak, Romanya'daki Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya gelecek.

(Bükreş)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'ne katılacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Adliyeye ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Düzce/12.30/13.45/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kökler ve Kanatlar Aile Paneli'ne katılacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/15.00/15.50/16.20/16.45)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Üyesi Devletleri COP31 Konusunda Bilgilendirme Toplantısı'na ve Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılacak.

(New York)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TYMM Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'na ve Maarif Vakfı 16. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/14.30)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Üniversitesi Diş Hastanesi açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Elazığ/11.30/Tunceli/14.30)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ATO'da düzenlenen ART Ankara'nın 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kökler ve Kanatlar Aile Paneli"nin açılış programına katılacak.

(Rize/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahındaki Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi'nin ilk uygulama koridoru programına ve Trabzon Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/15.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı bitkisel ürün denge tablolarını, 2024 yılı ulaştırma sektörü nihai enerji tüketim ve 1990-2024 dönemi sera gazı emisyon istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "STRATCOM Zirvesi 2026" programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ziyarette bulunacak, DAP Bölgesi Üniversiteler Birliği 8. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/10.30/11.00/13.30/14.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek basın toplantısında, Türkiye'nin kültürel miras alanındaki çalışmalarını açıklayacak. Program kapsamında, "Melek Heykeli"nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a teslim töreni düzenlenecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji, Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/Manisa/18.00/İstanbul/20.30)

3- Nijerya ile İran'ın A milli futbol takımları, hazırlık maçında Mardan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

