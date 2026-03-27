Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor

AK Parti'nin, Sosyal Hizmetler Kanununda düzenlemeler içeren teklifi, gelecek hafta Meclis'teki komisyonda görüşülecek. Teklifle doğum izni 24 haftaya, babalık izni 10 güne çıkarılacak. Ayrıca, 15 yaşını doldurmayanların sosyal medya kullanmaları da engellenecek.

Haber Giriş : 27 Mart 2026 07:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 07:49
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor

Sosyal Hizmetler Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 29 maddelik düzenleme, 2 Nisan Salı günü TBMM Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ele alınacak. Teklif, çalışma hayatından sosyal medya kullanımına kadar pek çok alanda köklü değişiklikler içeriyor.

Doğum ve babalık izinlerinde süre uzatılıyor

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden birini çalışan annelerin doğum izinlerinin artırılması oluşturuyor. Teklifle, halen 18 hafta olan toplam doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Halihazırda doğum izninde olan annelerin de bu haktan yararlanması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında anneler, talepleri doğrultusunda doğum öncesi kullanabilecekleri 8 haftalık iznin 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Ayrıca, işçilerin 5 gün olan babalık izni süresi de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması

Çocukların internet ortamındaki güvenliğini sağlamaya yönelik maddelerin yer aldığı teklife göre, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı kullanmaları engellenecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların yaşını belirlemek için algoritma tabanlı sistemler kullanmakla yükümlü olacak. Yapılan incelemelerde kullanıcının 15 yaşın altında olduğu tespit edilirse, kimlik doğrulama sistemleri devreye girecek ve ilgili hesaplar kapatılacak.

Teklif ayrıca sosyal ağ sağlayıcılara ebeveyn kontrol araçları sunma mecburiyeti getirirken, Türkiye'de faaliyet gösteren oyun dağıtıcılarının yerel temsilci bulundurmasını da zorunlu kılıyor.

Koruyucu ailelere ve sigortasız eşlere destek

Aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan teklifte, koruyucu ailelere çocukla vakit geçirebilmeleri amacıyla 10 günlük izin hakkı tanınması yer alıyor. Ayrıca, sosyal güvencesi olmayan eşlerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan tanıyan düzenleme de paket içerisinde bulunuyor.

Çocuklara karşı suç işleyenlere istihdam yasağı

Çocukların güvenliği için kritik bir adım daha atılıyor. Teklifle, çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giyen kişilerin; kreş, gündüz bakımevi, okul servisi ve öğrenci yurtları gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması yasaklanacak.

Söz konusu suçlardan mahkumiyeti bulunan kişilerin işlettiği çocuklara yönelik iş yerleri ise 6 ay içinde devredilecek.

Komisyondaki görüşmelerin ardından kabul edilmesi beklenen teklif, yasalaşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

