Erdoğan'dan kurmaylarına: Savaşa rağmen tamamlanacak

Orta Doğu'da başlayan ABD/İsrail-İran savaşının Terörsüz Türkiye sürecine olumsuz etkileri değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarına, süreçle ilgili önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Hiçbir çatlak sese aldırmadan sürece kararlılıkla devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, ABD-İsrail-İran savaşının süreci yavaşlatmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. "Süreç mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır" diyen Erdoğan, "Savaşa rağmen bu sürecin uzamaması lazım. Eğer süreç uzarsa enfekte olur. Kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz ve her şeye rağmen milletimizin de desteğiyle bu süreci sonuna kadar götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

CAM TAVANLAR KIRILDI

AK Parti kaynakları ise, süreçte en önemli kısımların aşıldığını, tabiri caizse "cam tavanın kırıldığını" şimdi ise sahadan gelecek raporun beklendiğini kaydediyor. Kaynaklar, süreçte silah teslimi ve mağaraların boşaltılmasına odaklanıldığını, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini belirtiyor.

Sahadan gelecek teyit mekanizmasının onayı ile kısa süre içerisinde hukuki düzenlemelere gidileceği aktaran kaynaklar, hukuki düzenlemelerden önce saha raporlarının Milli Güvelik Kurulunda masaya yatırılmasının ve yapılacak toplantı sonrası açıklama metninde yer almasının muhtemel olduğunu söylüyor.

EKONOMİYE MORAL OLACAK

Bununla birlikte vatandaşın süreç ile ilgili görüş ve beklentileri de araştırılmaya devam ediliyor. AK Parti, Terörsüz Türkiye'nin ekonomi alanındaki yansımalarını saha araştırmaları ile masaya yatırıyor. Bu doğrultuda 26 bölge şehrinde yapılan anket ve görüşmeler dahilinde toplamda 1.300 kurum ve kuruluşun görüşü alındı. Araştırmada 50 senedir devam eden terör olayları sebebiyle harcanan 2 trilyon dolar ile neler yapılabileceği soruluyor. Araştırmada, sürecin başarıya ulaşmasının ekonomiye yansımalarının daha çok üretim, daha çok istihdam şeklinde yansıyacağı yönünde cevaplar alındığı öğrenildi.