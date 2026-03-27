Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Uşak Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan da dahil 11 gözaltı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
1 Nisan'da başlıyor: O arama ve mesajlar tarih oluyor!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
MSB: NATO Irak Misyonu'nun çekilmesi kararlaştırıldı
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Baharda sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Uraloğlu: Karadeniz'de petrol tankerinin İDA ile vurulduğunu düşünüyoruz
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Çanakkale'de öğrencilerin de bulunduğu minibüs devrildi: 8 yaralı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

AK Parti, APP olarak adlandırılan standart dışı plakalara kesilen ve büyük tepki çeken para cezalarının iptali için yasal düzenleme hazırlığında. Araç sahiplerine plakalarını değiştirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar plakalarını değiştirenlerin cezaları iptal edilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2026 07:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 07:48
AK Parti, yeni Trafik Kanunu sonrası yapılan denetimlerde standart dışı plakalar sebebiyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Bu doğrultuda, yapılacak yeni düzenleme İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek.

VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu tarihe kadar değiştirenlerin cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, 800'den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.

ODALARA PLAKA BAŞI 10 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeyle standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ceza verilmesi öngörülüyor. Buna göre şoför odalarına, standartlara aykırı şekilde tasarladıkları her bir plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. APP plaka uygulamalarıyla ilgili denetim ve modelleme çalışmaları yönetmelik bazında yapılacak değişiklikle uygulanacak.


