Vietnam'da akaryakıt maliyeti uçuşları vurdu

Vietnam Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Nhan Dan gazetesinde yer alan habere göre, yükselen enerji fiyatları havacılık sektörünü uçuş hacmini daraltmaya zorladı.

Vietnam Airlines yedi rotayı askıya aldı

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Vietnam Airlines, 1 Nisan'dan itibaren yedi iç hat güzergahını askıya aldı.

Jet yakıtı fiyatlarının varil başına 160 ila 200 dolar bandına yükselmesi durumunda, havayolu şirketinin uçuş hacminde yüzde 10 ile 20 arasında daha derin kesintiler yapabileceği belirtildi.

İç hatlarda uçuş hacminin yüzde 12 ila 26 oranında azalması beklenirken, dış hatlarda bu oran yüzde 4 ila 18 seviyesinde kaldı.

Düşük maliyetli havayolları kapasite düşürdü

Bütçeli havayolu şirketi Pacific Airlines, 1 Nisan'dan itibaren yoğun olmayan saatlerdeki uçuşlarını iptal ederek kapasitesini yüzde 8 ila 30 oranında azalttığını duyurdu.

Bir diğer düşük maliyetli taşıyıcı olan VietJet Airlines da benzer bir kararla, iç hatlara odaklanmak üzere uçuş kapasitesinde yüzde 18'lik bir kısıntıya gitti. Havayolu şirketleri, maliyet artışlarını yönetebilmek için operasyonel verimliliğe odaklandıklarını açıkladı.