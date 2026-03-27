Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı

27 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu personeline toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli yararlanma hakkı getirildi. Düzenleme, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükmüne istisna kapsamında yürürlüğe alındı.

4736 Sayılı Kanun Ne Diyor?

4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlerde:

"Ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz."

Bu hüküm, kamu hizmetlerinde genel kural olarak indirim yapılmamasını öngörüyor.

İndirimler Cumhurbaşkanı Kararıyla Belirleniyor

Kanun, Cumhurbaşkanına belirli kişi ve gruplar için istisna tanıma yetkisi veriyor. Bu kapsamda geçmişte de çeşitli kararlarla farklı meslek gruplarına indirimli veya ücretsiz hizmet imkanı sağlandı.

Hangi Kamu Personeline İndirim Verildi?

27 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararın ekinde yer alan düzenlemeye göre, şu personel grupları toplu ulaşım hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek:

Ticaret Bakanlığına bağlı görevli resmi üniformalı gümrük muhafaza memurları.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli.

Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları.

Bu personel, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların iştirakleri tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilecek.

Uygulama Süresi 2027 Sonuna Kadar

Karara göre indirim uygulaması 31 Aralık 2027 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olacak

