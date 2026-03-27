Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uyuşturucu soruşturması: Hande Erçel, Adli Tıp'a sevk edildi
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Altında yön ne olacak? İşte güncel fiyatlar...
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Cumhurbaşkanı kararı RG'de: 14 ilde hazine taşınmazları satışa çıkacak!
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Eski Ak Partili vekil ve MÜSİAD eski başkanı tutuklandı
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erzurum Şehir Hastanesi'nde operasyon: 22 gözaltı!
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Erdoğan: Kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
Akın Gürlek ile birlikte İstanbul'da uyuşturucu pazarı yüzde 82 küçüldü
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
İmamoğlu davasında görüntü çeken sahte gazeteci tutuklandı
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Ak Parti'den yeni kanun teklifi: Genç işsizlere istihdam kapısı aralanıyor!
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Köpekten kaçan çocuk ağır yaralanmıştı: 10 milyon lira tazminat kararı
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
Türkiye'den 11 üniversite dünyada ilk 500'e girdi
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
YKS'de en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor

Türk Eğitim-Sen'in araştırmasına göre 62 ilde 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yaparken, 55 ilde öğretmen açığı 80 bin 449'a ulaştı. Veriler, mevcut uygulamanın ihtiyacı karşılamadığını ortaya koydu.

Haber Giriş : 27 Mart 2026 11:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 11:29
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor

Türk Eğitim-Sen, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin ücretli öğretmen verilerini açıkladı. 81 ilin valiliğinden talep edilen bilgilere 62 il yanıt verdi. Buna göre söz konusu illerde toplam 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yapıyor.

İllere göre dağılım incelendiğinde en yüksek sayı İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'da 21 bin 947 ücretli öğretmen görev yaparken, Şanlıurfa 5 bin 894 ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'da 3 bin 662, İzmir'de 3 bin 538, Gaziantep'te 3 bin 63 ücretli öğretmen bulunduğu açıklandı.

Lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı dikkat çekti

Araştırmada ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları da yer aldı. Buna göre 30 bin 536 öğretmen eğitim fakültesi mezunu, 35 bin 359 öğretmen lisans mezunu ve 5 bin 862 öğretmen ön lisans mezunu olarak görev yapıyor. Veriler, lisans mezunu ücretli öğretmen sayısının eğitim fakültesi mezunlarını geçtiğini ortaya koydu.

Özel eğitimde ön lisans mezunları görev yapıyor

Özel eğitim alanında da dikkat çeken veriler paylaşıldı. Toplam 20 bin 979 ücretli öğretmenin görev yaptığı özel eğitimde, 2 bin 205 öğretmenin ön lisans mezunu olduğu belirtildi. Uzmanlık gerektiren bu alanda farklı branşlardan mezun kişilerin görevlendirilmesi, eğitim kalitesi açısından eleştirildi.

Branş bazında dengesizlik

Ücretli öğretmenlerin görev dağılımında da dengesizlikler dikkat çekti. Branş öğretmenliğinde 25 bin 10 kişi görev yaparken, norm ihtiyacının 40 bin 581 olduğu belirtildi. Buna karşın okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinde norm kadronun üzerinde görevlendirme yapıldığı ifade edildi.

55 ilde öğretmen açığı 80 bini aştı

Valiliklerden alınan verilere göre 55 ilde toplam öğretmen açığı 80 bin 449 olarak hesaplandı. Ücretli öğretmen sayısının bu ihtiyacın 8 bin 692 altında kaldığı bildirildi.

İstanbul'da öğretmen ihtiyacı 25 bin 532 iken ücretli öğretmen sayısının 21 bin 947'de kaldığı, Ankara'da ise ihtiyacın 4 bin 402 olmasına rağmen 3 bin 662 ücretli öğretmen bulunduğu açıklandı.

"Ücretli öğretmenlik kalıcı çözüm değil"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen açığının yıllardır kalıcı politikalar yerine geçici yöntemlerle giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Geylan, ücretli öğretmenlerin düşük ücretle çalıştığını ve sosyal güvenceden yoksun olduğunu ifade ederek, pedagojik formasyon eksikliği ve alan dışı görevlendirmelerin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

2026 yılı için planlanan 10 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu kaydeden Geylan, öğretmen açığının kapatılması için en az ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca emeklilik hakkı kazanmış 123 binden fazla öğretmenin ekonomik nedenlerle görevde kalmasının, yeni atamaların önünde engel oluşturduğuna dikkat çekildi.


