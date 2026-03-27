Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı

Türkiye'nin enerji filosunda yer alan 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk hidrokarbon keşif sondajına başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 12:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 12:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli ve milli doğal gaz üretiminin artırılması ve yeni rezervlerin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, yeni yılın ilk görevi için Kocaeli açıklarında bulunan Kandıra-2 kuyusunda bu sabah itibarıyla çalışmalara başladı. Geminin, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inmesi ve sondaj faaliyetlerinin 35 gün sürmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarıyı yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını belirterek, "Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz'e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı." ifadelerini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi nisan ayında Eflani-1'de olacak

Karadeniz'deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Bayraktar, nisan ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin de Bartın'ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda mesaiye başlayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin ise "Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

12 bin metrenin üzerinde sondaj kabiliyeti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2022 yılında dahil edilen ve 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, üstün teknik donanımıyla öne çıkıyor.

238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde operasyon yapabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine ulaşabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

