Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır

Dakikada 80 atış yapabiliyor... 16 kilometreye kadar etkili atış imkanı sağlıyor...

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen milli deniz topu 'Denizhan-76'nın altıncısı da artık göreve hazır.

Yeni deniz topunun atışlı testleri ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Altıncı milli deniz topu Denizhan-76, Şubat'ta denize indirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin beşinci milli fırkateyni olacak AKDENİZ'de baş top olarak görev yapacak.

Çoklu görev kabiliyetleriyle dikkat çekiyor

Denizhan-76, atış performansının yanı sıra düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor.

MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin geliştirebildiği 76 milimetre deniz topunu, 12 ay gibi rekor bir sürede üretmeyi başarmıştı.

MKE, Denizhan-76'ları geçtiğimiz yıl Endonezya ve Romanya'ya da ihraç etmişti.