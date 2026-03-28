Mahkemeden Tayin Engeline Ailevi Yaklaşım!

Dava konusu olayda, İstanbul Teknik Üniversitesinde koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan ilgili, 2023/2 KPSS yerleştirme sınavında aynı ünvanla Gelir İdaresi Başkanlığının Hatay ilindeki teşkilatına atanmaya hak kazanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi kamu görevlisi ihtiyacı nedeniyle, ilgilinin eş değer düzeyde bir göreve naklen atanmasına muvafakat vermemiştir.

İlk derece mahkemesi olan İstanbul 7 inci İdare Mahkemesi davacının talebini reddetmek suretiyle karar hükmetmiştir.

İstinaf mahkemesi ise, davacının ailesinin ve eşinin ailesinin Hatay ilinde olduğu ve depremzede olduğu, 27.02.2024 tarihinde eşinin annesinin vefat ettiği, kardeşinin ise şehit statüsünde olduğu

hususları dikkate alınmak suretiyle Anayasada vurgulanan "ailenin korunması" ilkesi doğrultusunda davacıya muvafakat verilmemesine yönelik işlemi iptal etmiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI!